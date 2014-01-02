В Греции пройдет юбилейный турнир по курашу

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 января. /УЗИНФОРМ/. 30 января в Греции пройдет традиционный международный турнир имени Почетного президента Международной ассоциации кураша (IKA) Президента Узбекистана Ислама Каримова по курашу, который будет проводиться в юбилейный, 10-й раз, и откроет годовой соревновательный календарь IKA.

Организаторами турнира, в котором примут участие сильнейшие курашисты мира в абсолютной весовой категории, выступают Международная ассоциация кураша совместно с Европейской конфедерацией кураша и Федерацией борьбы кураш Греции.

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