Чартакские пожарники и милиционеры проводят рейды

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 января. /УЗИНФОРМ/. Сотрудники отделов пожарной безопасности и безопасности дорожного движения Чартакского РОВД Наманганской области Узбекистана в эти морозные дни проводят совместные рейды по проверке состояния транспортных средств.

"Автомобилисты в холода частенько сталкиваются с проблемами при запуске двигателя, причем многие из них могут возникнуть из-за неисправностей газового оборудования. При этом весьма велика вероятность взрыва и пожара", – поясняет начальник отдела пожарной безопасности Чартакского ОВД майор Абдугаффор Хайдаров. По его словам, предотвращение подобных эксцессов и является целью совместных рейдов чартакских гаишников и пожарников.

Вместе с одним из самых активных инспекторов старшим совместной группы сержантом Хасанбоем Нурхановым он регулярно проверяет техническое состояние автомобилей.

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