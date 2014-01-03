Преподавательница Наманганского университета выступила на марафоне в честь Сергея Королева

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 января. /УЗИНФОРМ/. На недавнем Международном космическом марафоне имени С.П.Королева в городе его имени Московской области, посвященном 75-летию города и 56-летию запуска первого искусственного спутника Земли, Наманганскую область достойно представила старший преподаватель университета Людмила Музафарова.

Марафон был приурочен к лично-командному чемпионату РФ среди клубов любителей бега, в нем также участвовали спортсмены из Украины, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Канады, ФРГ и других стран.

"Первый раз я участвовала в этом марафоне лет 10 назад, для меня было огромным счастьем представлять Узбекистан в городе, названном в честь великого ученого, который стал колыбелью мировой космонавтики", – говорит Л. Музаффарова.

"Трагическая судьба великого конструктора, который едва не сгинул в сталинских лагерях, до сих пор привлекает многих писателей и кинематографистов, и поэтому я чувствовала какую-то сопричастность к нашей общей истории", – рассказывает далее Людмила.

По ее словам, для нее беговой сезон был ярким и запоминающимся: незадолго до этого прошел Московский международный марафон, стартовавший со спорткомплекса "Лужники". "Все мы помним, что этот стадион был построен к "Олимпиаде-80", и я давно мечтала здесь побывать", – вспоминает преподаватель НамГУ. В марафоне приняли участие тысячи спортсменов-любителей, в том числе и гостей столицы России, которые с удовольствием совершили экскурсию по Москве.

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