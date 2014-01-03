В Намангане при задержании преступника погиб сержант милиции

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 января. /УЗИНФОРМ/. Накануне Нового года в Намангане при задержании опасного преступника был смертельно ранен милиционер-кинолог батальона патрульно-постовой службы (ППС) Наманганского областного УВД сержант Абдурашид Умрзоков.

"Во время несения службы на массиве Чорсу он обнаружил находящегося в розыске рецидивиста и попытался его задержать, но тот заметил сержанта и пустился бежать по набережной Беруни. Умрзоков бросился за ним", – рассказывает заместитель начальника службы по работе с личным составом Наманганского облУВД, подполковник Нозиржон Шакиров.

Далее, по его словам, сержант Умрзоков никого звать на помощь не стал, опасаясь, что преступник может скрыться. При попытке задержания преступник оказал отчаянное сопротивление и нанес ему удар ножом в грудь и, воспользовавшись замешательством, скрылся.

Сержанта Абдурашида Умрзокова доставили в больницу, но, несмотря на все старания врачей, он скончался. На поиски сбежавшего убийцы были брошены лучшие силы милиции, и его удалось поймать той же ночью.

Абдурашида Умрзокова в последний путь провожали с воинскими почестями коллеги и друзья, соседи. Народа было много.

Ему было 34 года. В органы внутренних дел он попал после службы в армии и очень быстро зарекомендовал себя с хорошей стороны. Наставниками его были командир батальона майор Мамасоли Рахмонов, командир мобильного отряда особого назначения майор Юнусхон Хамдамов, сержанты Мухтор Камбаров и Нурилло Фозилов. Вместе с женой Барчиной они воспитывали троих сыновей...

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