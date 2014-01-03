Будущим наманганским педагогам рассказали о профилактике СПИДа

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 января. /УЗИНФОРМ/. В канун Нового года, 31 декабря, прошла встреча студентов Наманганского городского педагогического колледжа с представителями областного центра по борьбе со СПИДом М. Позиловым и К. Турдиматовым.

Гости колледжа рассказали студентам о ВИЧ-инфекции, способах ее распространения, методах профилактики, о правилах гигиены, ведении здорового образа жизни, а также о вреде курения, наркомании и алкоголизма.

Проведенная встреча стала особенно актуальной для будущих специалистов, обучающихся на отделении "Социально-медицинская служба".

Это мероприятие прошло в рамках месячник общественно-гуманитарных дисциплин, проводимого в декабре в колледжах и лицеях области.

Также по радиоузлу колледжа в декабре прозвучали лекции на темы: "Правовая культура учащихся" (преподаватели М. Каримов и М. Якуббаев), посвященные принятию Гимна Республики Узбекистан (преподаватель Р. Рашидов). Помимо этого прошли беседы с учащимися на темы "Интересы человека и Родины превыше всего" (М. Парпиев), "Новый год – Год здорового ребенка" (Д. Курбанова).

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