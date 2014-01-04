Под дружеское ржание встретили Год лошади в Наманганской спортшколе конного спорта

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 января. /УЗИНФОРМ/. Наступивший Год лошади станет для Наманганской спортшколы олимпийского резерва конного спорта удачным, уверен ее директор Адхам Зиятов.

Питомцы школы – как спортсмены, так и их четвероногие друзья – встречают праздник в хорошем настроении: завершающийся 2013 год оказался весьма успешным. Так, Азам Тошбаев стал победителем Кубка Узбекистана по конкуру, призером в ряде республиканских соревнованиях.

"С развитием человечества люди использовали лошадей и в сельском хозяйстве, и в военном деле, и как транспортное средство. Лошадь такое животное, что оно все видит, слышит, понимает, но не говорит", – считает Адхам-ака.

В специализированной спортшколе конного спорта при областном управлении по делам культуры и спорта имеется сейчас десять отборных лошадей, занимаются 54 юных спортсменов, из них две девушки, ее ученики под руководством старшего тренера школы и одновременно старшего тренера сборной Узбекистана Сергея Шмелева добиваются определенных результатов.

"В прошлом году они заняли первое и второе места в чемпионатах Республики, а в 2013 году стали победителями розыгрыша Кубка Узбекистана. Сергей Шмелев и еще два его воспитанники прошли двухмесячную стажировку в Германии. Школа расположена в удобном месте, имеет все возможности для развития этого вида спорта", – рассказывает директор.

Ребята здесь получают не только чисто спортивные навыки, но и опыт общения с живой природой. Ведь им для успеха необходимо найти общий язык с четвероногими партнерами.

"А потому мы много общаемся с лошадьми. Они, как и люди, нуждаются в добром слое и ласке", – поясняет 20-летний кандидат в мастера спорта Абдулазиз Маматханов.

К своей подруге девятилетней лошади Форджулии он относится очень нежно, заботится. На фото видно, что уши партнерши Абдулазиза прикрыты специальным чехлом, чтобы не замерзали во время тренировок в холодные зимние дни. Аналогичные "наушники" есть и у других лошадей.

Как объяснили мне ребята, команды они подают и на русском, и на узбекском языке, который четвероногие друзья прекрасно понимают. Парни готовы дни и ночи проводить с лошадьми, не жалеют сил, чтобы убираться за ними, причесывать, сказать лишнее доброе слово.

"Наступающий Год лошади всем принесет счастье, очень много в этом году будет достаток. Потому что лошадь символизирует спокойствие, хладнокровие, здоровье. В Год лошади все должны быть внимательнее друг к другу и добрее", – заключает Адхам Зиятов.

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