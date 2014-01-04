Студенты Наманганского юридического колледжа прикоснулись к воинской славе предков

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 января. /УЗИНФОРМ/. В преддверии Дня защитников Родины студенты 122-й группы Наманганского юридического колледжа под руководством своего куратора посетили Дом-музей памяти и почестей.

Директор музея Фарида Мирзамахмудова, сотрудники Мамлакат Абдугаппарова, Хамида Загдулина и экскурсовод Муслима Абдурахманова в четверг ознакомили юных посетителей с достопримечательностями.

Студенты с интересом прошлись по светлым залам музея, где были представлены фотографии с биографиями настоящих героев нескольких войн, верных защитников своей Родины. За мужество и отвагу, проявленные в боях многие были награждены медалями и орденами.

Рассматривая памятные выставочные залы, окруженные сотнями фотографий, портретов, наглядными и военными пособиями и макетами, материалами об истории нашей области, ее культуре студенты все больше узнавали о подвиге героев.

Знакомство студентов с историей привело их к размышлениям: один из студентов Махмуджон Усманов сказал: "Да, жизнь может поставить человека в такие условия, когда сразу становится ясно, чего ты стоишь...". А Азизбек Солиев, примеряя каску военных лет, от полученных впечатлений высказался так: "Человеческая отвага рождает в наших сердцах не только восхищение. Она заставляет нас задавать себе вопрос: "А я? Смог бы вот так же и я?".

Отметим, что с начала учебного года под руководством директора колледжа Гузалхон Умаровой и замдиректора Ботирхона Муйдинов ведутся плановые воспитательно-патриотических мероприятия. "Каждый руководитель группы по заранее составленному рабочему плану, выполняет поставленные задачи в целях воспитания у учащихся чувства долга перед самым дорогим и святым – Родиной", – рассказывает заведующая кафедрой языков Наманганского юридического колледжа Эльмира Сеттарова.

Согласно распоряжению Президента Узбекистана "О подготовке к Дню защитников Родины и его проведении" в учебных заведениях и махаллях Наманганской области проходят встречи и беседы с ветеранами войны и военнослужащими, писателями, учеными и общественными деятелями.

УЗИНФОРМ