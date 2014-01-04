В Намангане звучала мировая и узбекская классика

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 января. /УЗИНФОРМ/. 2 января в честь наступившего в Узбекистане Года здорового ребенка в Наманганском областном театре драмы и комедии имени Алишера Навои прошел ставший уже традиционным концерт академической музыки.

Такой концерт проводится уже в третий раз по инициативе хокима области.

Камерный и духовой оркестры Наманганского колледжа искусств, ансамбль дутаристок, семейная группа "Хавас" и другие коллективы исполнили произведения мировой и узбекской классики.

Среди гостей праздника серьезной музыки были хоким области, сенатор Олий Мажлиса Баходир Юсупов и его заместители, хокимы города Намангана и районов, руководители организаций и предприятий, учреждений, представители СМИ.

Шквалом оваций встретили зрители народных артистов Узбекистана Ёкуба Ахмедова и Ёдгора Саъдиева. Предваряя свое выступление, они отметили, что в области делается все для поддержки молодых талантливых исполнителей, и это дает позитивный результат.

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