Новогодний концерт прошел в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 января. /УЗИНФОРМ/. В областном театре драмы и комедии им. А. Навои 3 января состоялся концерт "Оханграбо тароналар" ("Незабываемые мелодии").

Мероприятие началось с демонстрации видеоролика, посвященного достижениям области в минувшем году.

Собравшихся тепло поздравил с Новым годом хоким области, сенатор Олий Мажлиса Узбекистана Баходир Юсупов. Он особо отметил неоценимые заслуги выдающихся наманганских исполнителей Хабибы Ахуновой, Рустама Хамракулова, Камолиддина Рахимова и других, которые внесли неоценимый вклад в развитие культуры Узбекистана, а также продолжателей их славных традиций Алишера Турдиева, Самандара Хамрокулова, Жалолиддина Усманова и Малики Эгамбердиевой.

После этого на сцену вышли мастера искусств, причем ряду работников культуры были вручены подарки и почетные грамоты. При этом хоким области отметил необходимость активизации создания произведений, воспевающих Родину и Наманган.

В мероприятии приняли участие заместители хокима области Хамидхон Жалолов, Хабибулла Маткаримов, Манзура Азизова и помощник хокима области по делам духовности и просветительства Тохиржон Дедаханов.

УЗИНФОРМ