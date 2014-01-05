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В Наманганской области утверждены минимальные ставки арендных платежей
05.01.2014 09:29

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 января. /УЗИНФОРМ/. Хоким Наманганской области Баходир Юсупов своим решением утвердил новые минимальные ставки арендных платежей в 2014 году для объектов государственного недвижимого имущества. Об этом сообщила информационная служба областного хокимията.

Как отмечается в документе, он принят на основании статей 6, 25 Закона Узбекистана "О государственной власти на местах" ("Вестник Верховного Совета РУз", ст. 320, № 9 за 1993 г.), постановления Кабинета Министров РУз № 102 от 08 апреля 2009 года "О мерах по совершенствованию порядка предоставления в аренду государственного имущества" ("Сборник законодательных документов РУз", ст. 186, № 15, 2009 год).

Решением главы администрации области на основании совместных писем министерств финансов, экономики, Госкомитета РУз по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции №№ БЮ /03-04-06/127 от 27 ноября 2013 года, 53 и 01/14-645 утверждены, согласно приложению № 1, минимальные ставки арендных платежей для объектов недвижимого имущества области, находящегося в ведении государства.

Также, согласно приложению № 2, утверждены размеры коэффициентов, применяемых при определении минимальных ставок арендных платежей за объекты недвижимости в ведении государства на 2014 год и перечень населенных пунктов области, расположенных в отдалении от областного и районных центров, а также в горной местности (приложение № 3).

Установлена нулевая ставка арендных платежей при заключении арендных договоров с бюджетными организациями, расположенными в зданиях и помещениях, состоящих в ведении государства.

Руководитель области поручил областному территориальному управлению по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, областному ГУП "Давлат мулкини ижарага бериш маркази" в сжатые сроки принять меры по внесению соответствующих изменений в ранее заключенные договора по аренде объектов недвижимого имущества, находящегося в ведении государства с учетом требований данного решения.

Хокимиятам города и районов совместно с государственными организациями на местах и органами самоуправления кишлаков и махаллей вменено в обязанность регулярно вносить предложения и сведения в областной ГУП "Давлат мулкини ижарага бериш маркази" по эффективному использованию и предоставлению в аренду состоящего на балансе неиспользуемого имущества.

Областному управлению печати и информации, областной телерадиокомпании, газетам "Наманганская правда" и "Наманган хакикати" рекомендовано бесплатно публиковать в СМИ информацию о пустующих и неиспользуемых объектах на основе предложений территориального управления по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, ГУП "Давлат мулкини ижарага бериш маркази".

Ранее принятое решение хокима области № 391 от 25 декабря 2012 года считается утратившим силу

Данное решение внесено на утверждение очередной сессии областного Совета народных депутатов.

Контроль за его исполнением возложен на заместителя хокима области Хамидхона Жалолова.

УЗИНФОРМ

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