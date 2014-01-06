За 2013 год Госкомстат Узбекистана зарегистрировал более 50 тысяч фирменных наименований

ТАШКЕНТ, 6 января. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Узбекистана по статистике обнародовал данные о работе "Системы резервирования фирменных наименований в электронном виде" с момента ее внедрения в Республике.

Как сообщает пресс-служба ГКС, по состоянию на 1 января 2014 года через данную систему в установленном порядке зарезервировано более 147 тысяч наименований фирм, соответствующих требованиям закона "О фирменных наименованиях" и не являющихся схожими или схожими до степени смешения с наименованиями, имеющимися в базе данных.

Напомним, что Система резервирования фирменных наименований через сеть Интернет была внедрена Госкомстатом с 1 февраля 2011 года.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 декабря 2012 года количество зарезервированных наименований превышало 94 тысячи. Таким образом, за минувший год Госкомстатом было зарезервировано порядка 50 тысяч фирменных названий.

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