В Узбекистане введен Национальный реестр разработчиков программного обеспечения

ТАШКЕНТ, 6 января. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Узбекистана совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами разработал Постановление об утверждении "Положения о Национальном реестре разработчиков программного обеспечения".

Данное положение было выпущено в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему усилению стимулирования отечественных разработчиков программного обеспечения" от 20 сентября 2013 года №ПП–2042 и было зарегистрировано Министерством юстиции страны под номером 2541 от 26 декабря 2013 года.

Как сообщает информационная служба Госкомитета связи, в Национальный реестр разработчиков программного обеспечения на добровольной и бесплатной основе включаются отечественные разработчики программного обеспечения, осуществляющие свою деятельность не менее 3 месяцев со дня их государственной регистрации в качестве юридического лица. Другим немаловажным условием является то, чтобы по итогам предыдущих 3 месяцев их доходы от разработки, внедрения и реализации программного обеспечения собственной разработки составляли не менее 50 процентов от общего объема реализованных ими товаров (работ, услуг).

Напомним, что включение в Национальный реестр разработчиков программного обеспечения осуществляется на добровольной и бесплатной основе посредством предоставления заявления в явочном порядке, посредством почтовой связи или через сеть Интернет на сайте Национального каталога разработчиков и программных продуктов.

Постановление Президента Узбекистана "О мерах по дальнейшему усилению стимулирования отечественных разработчиков программного обеспечения" было принято в целях дальнейшего развития в Республике производства программного обеспечения, а также содействия в продвижении их на внутреннем и внешнем рынках.

В соответствии с данным постановлением разработчикам отечественной софтверной индустрии предоставляются различные льготы, если они активно содействуют развитию надомного труда (так, они освобождаются от уплаты единого социального платежа от фонда оплаты труда в размере средств, выплачиваемых надомникам, в соответствии с трудовым договором, им не требуется заниматься процедурой перевода жилых помещений, в которых осуществляется надомный труд, в категорию нежилых помещений для осуществления деятельности и т.д.), до 1 января 2017 года они не будут платить все виды налогов и обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд и внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений при Министерстве финансов, а также все таможенные пошлины (кроме сборов за таможенное оформление) за ввозимые для собственных нужд не производимые в Узбекистане оборудование, комплектующие части, детали, узлы, технологическую документацию, программное обеспечение и т.д.

Разработчики программного обеспечения, включенные в Национальный реестр, также имеют право осуществлять экспорт работ и услуг, связанных с производством и сопровождением (обслуживанием) программного обеспечения, за иностранную валюту через онлайн-магазины в сети Интернет без наличия экспортного контракта.

Основными задачами и направлениями ведения Национального реестра разработчиков программного обеспечения являются создание единого электронного банка информации об отечественных разработчиках программного обеспечения и формирование базы данных национальных программных продуктов и предоставление информации о состоянии и потенциале рынка производства программных продуктов в стране.

Принятые меры позволят усилить стимулирование разработки качественных, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках отечественных программных продуктов, также представление интересов отечественных разработчиков программных продуктов, оказание им содействия в продвижении своей продукции.

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