



Депутаты Законодательной палаты провели первое в 2014 году заседание



ТАШКЕНТ, 6 января. /УЗИНФОРМ/. 4 декабря состоялось первое в наступившем году заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, на котором депутаты рассмотрели проекты новых законов и других нормативно-правовых актов. На повестку дня заседания были вынесены для рассмотрения такие проекты законов, как "О приватизации" , который является новым этапом закона "О разгосударствлении и приватизации" и направлен на обеспечение законодательного регулирования современной стратегии и действующей практики приватизации с учетом особенностей нынешнего этапа приватизационных процессов, расширения и увеличения доли частной собственности в экономике, открытости и публичности приватизационных сделок, обеспечения равного доступа для всех категорий потенциальных инвесторов и прав собственности.

, который является новым этапом закона "О разгосударствлении и приватизации" и направлен на обеспечение законодательного регулирования современной стратегии и действующей практики приватизации с учетом особенностей нынешнего этапа приватизационных процессов, расширения и увеличения доли частной собственности в экономике, открытости и публичности приватизационных сделок, обеспечения равного доступа для всех категорий потенциальных инвесторов и прав собственности. "О государственной геномной регистрации" , нацеленный на повышение эффективности использования современных технологий для раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности и розыска лиц, их совершивших, на основе ДНК-анализа. Данный проект нацелен на создание правовых основ геномной регистрации в стране, определение принципов проведения и видов государственной геномной регистрации, определение ее объектов и субъектов, установление основных требований к ее проведению, хранению и использованию биологического материала и геномной информации.

, нацеленный на повышение эффективности использования современных технологий для раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности и розыска лиц, их совершивших, на основе ДНК-анализа. Данный проект нацелен на создание правовых основ геномной регистрации в стране, определение принципов проведения и видов государственной геномной регистрации, определение ее объектов и субъектов, установление основных требований к ее проведению, хранению и использованию биологического материала и геномной информации. "О внесении изменений в статью 54 Закона Республики Узбекистан "Об исполнении судебных актов и актов иных органов" , предусматривающий введение порядка привлечения оценщика оценочной организации в качестве специалиста для оценки имущества по исполнительным документам на основании заключенного договора, а также упразднение порядка конкурсного отбора оценочной организации.

, предусматривающий введение порядка привлечения оценщика оценочной организации в качестве специалиста для оценки имущества по исполнительным документам на основании заключенного договора, а также упразднение порядка конкурсного отбора оценочной организации. а также "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", направленный на дальнейшее совершенствование механизмов банкротства, создание правовых мер по выявлению фактов умышленного доведения до банкротства, усиление защиты прав кредиторов, обеспечение финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов и профилактики правонарушений. Законопроект позволит создать правовой барьер для недопущения умышленного доведения хозяйствующих субъектов до банкротства в целях уклонения от погашения кредиторской задолженности, в том числе по платежам в бюджет. Судебные управляющие будут обязаны выявлять признаки умышленного доведения до банкротства, устанавливается, что хозяйственный суд при рассмотрении дела о банкротстве по заявлению кредитора вправе назначить экспертизу на предмет наличия фактов умышленного доведения до банкротства или лжебанкротства. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи