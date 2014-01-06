В Узбекистане определены минимальные ставки аренды автотранспорта

ТАШКЕНТ, 6 января. /УЗИНФОРМ/. С 2014 года в целях недопущения занижения налоговой базы при аренде автотранспортных средств правительством Узбекистана в соответствии с постановлением Президента Узбекистана Ислама Каримова "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2014 год" установлены минимальные ставки аренды автотранспортных средств.

Как сообщает государственный налоговый комитет Узбекистана, теперь при сдаче в аренду данного имущества налогом на доходы физических лиц (по ставке 7,5%) облагается сумма арендной платы по договору, но не ниже рассчитанной исходя из установленных минимальных ставок.

Ставки будут установлены на каждую единицу автотранспорта в зависимости от его вида. В расчете на месяц для легковых автомобилей (автотранспортное средство предназначенное для перевозки пассажиров, багажа и имеющее не более 8 мест для посадки, не считая места водителя) минимальная ставка аренды составит 220 тысяч сумов, для прочих транспортных средств (микроавтобусы, автобусы, грузовые автомобили) – 430 тысяч сумов.

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