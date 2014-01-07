В Узбекистане определены лучшие знатоки трудов Президента среди сотрудников столичного аэропорта

ТАШКЕНТ, 7 января. /УЗИНФОРМ/. 6 января в Международном аэропорту "Ташкент" был проведен конкурс на знание трудов Президента Узбекистана Ислама Каримова, в котором приняли участие молодые сотрудники Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари".

В ходе конкурса оценивалось не только знание трудов главы государства, но и знания молодых специалистов по государственному устройству, молодежной политике и другим политическим и социально-экономическим темам.

Как сообщает пресс-служба НАК, убедительную победу на конкурсе одержал агент службы организации местных воздушных линий Б. Мирзажонов, который лучше всех справился со всеми заданиями конкурсной комиссии.

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