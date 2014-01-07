В СИЭЗ "Навои" введен особый порядок валютного регулирования

ТАШКЕНТ, 7 января. /УЗИНФОРМ/. Постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан 25 декабря 2013 года в свободной индустриально-экономической зоне (СИЭЗ) "Навои" вводится особый валютный режим, который будет действовать только на территории СИЭЗ и распространяться на деятельность только хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в ней.

В соответствии с документом субъекты СИЭЗ "Навои":

могут самостоятельно выбирать уполномоченные банки для обслуживания и вправе открывать счета в иностранной валюте в одном или в нескольких уполномоченных банках Республики Узбекистан,

вправе иметь счета в банках за рубежом с получением разрешения Центрального банка Республики Узбекистан в установленном законодательстве порядке,

получают разрешение осуществлять в пределах СИЭЗ "Навои" расчеты и платежи в иностранной валюте в соответствии с заключенными между ними договорами и контрактами,

имеют право оплачивать в иностранной валюте поставку товаров, работ и услуг со стороны других хозяйствующих субъектов - резидентов Республики Узбекистан,

могут использовать удобные для них условия и формы оплаты и расчетов за экспортируемые и импортируемые товары.

Средства в иностранной валюте участников СИЭЗ "Навои" должны храниться на счетах в уполномоченных банках и могут использоваться ими самостоятельно.

Выручка в иностранной валюте, получаемая участниками СИЭЗ "Навои", в том числе от экспорта товаров (работ, услуг), подлежит обязательному зачислению на их счета в уполномоченных банках.

Хозяйствующие субъекты - резиденты Республики Узбекистан, не являющиеся участниками СИЭЗ "Навои", вправе осуществлять реализацию товаров, работ и услуг участникам СИЭЗ "Навои" за иностранную валюту.

На валютные счета участников СИЭЗ "Навои" в уполномоченных банках Республики Узбекистан могут быть зачислены средства в иностранной валюте:

по платежам, связанным с ведением внешней торговли;

по платежам в соответствии с заключенными участниками СИЭЗ "Навои" договорами и контрактами;

купленные через уполномоченные банки на территории Республики Узбекистан;

наличная иностранная валюта, полученная участниками СИЭЗ "Навои" в случаях, установленных законодательством;

внесенные в уставный фонд (уставный капитал) участников СИЭЗ "Навои" в установленном законодательством порядке;

по полученным кредитам, иностранным инвестициям и займам в порядке, установленном законодательством, и платежам, связанным с их осуществлением;

по платежам по пластиковым платежным и кредитным карточкам;

по платежам неторгового характера в случаях, установленных законодательством;

поступившие в виде безвозмездной помощи из-за границы в установленном законодательстве порядке;

переведенные с других счетов владельца счета, открытых в иных банках;

в иных случаях, не запрещенных законодательством.

Средства в иностранной валюте, числящиеся на валютных счетах участников СИЭЗ "Навои" в уполномоченных банках Республики Узбекистан, могут быть по распоряжению владельца счета:

перечислены по платежам, связанным с осуществлением текущих международных операций;

перечислены на счета участников СИЭЗ "Навои" в соответствии с заключенными договорами и контрактами;

переведены на счета других хозяйствующих субъектов - резидентов Республики Узбекистан в оплату за поставку товаров, работ и услуг;

использованы на оплату комиссионного вознаграждения по операциям уполномоченного банка в иностранной валюте, оплату расходов, связанных с командированием работников за пределы Республики Узбекистан (в том числе в наличной форме) в установленном порядке;

использованы на выплаты в счет погашения кредитов, займов, процентов;

перечислены на расходы по внесению в уставный фонд (уставный капитал) юридических лиц в установленном законодательством порядке;

проданы обслуживающему банку на территории Республики Узбекистан;

использованы на выплату заработной платы сотрудников участников СИЭЗ "Навои" - нерезидентов;

переведены на другие счета владельца счета, открытые в иных уполномоченных банках Республики Узбекистан;

перечислены по платежам неторгового характера в случаях, установленных законодательством;

использованы в иных случаях, установленных законодательством.

Все передвижения средств через счета участников СИЭЗ "Навои", открытых в банках за рубежом, должны осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан, на основании которого было выдано разрешение на открытие счетов в банках за рубежом.

Участники СИЭЗ "Навои" могут покупать и продавать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке через уполномоченные банки путем представления заявки и соответствующих документов в порядке, установленном законодательством.

Положением также определен порядок учета и исполнения экспортных контрактов и импортных контрактов.

Контроль за правильностью проводимых участниками СИЭЗ "Навои" валютных операций будет осуществляться органами государственной налоговой службы Республики Узбекистан в соответствии с законодательством.

Уполномоченные банки должны представлять в Центральный банк Республики Узбекистан отчетность о проводимых валютных операциях на территории СИЭЗ "Навои" по форме и в сроки, устанавливаемые Центральным банком Республики Узбекистан.

Участники СИЭЗ "Навои", нарушившие требования этого положения и законодательства о валютном регулировании, будут нести ответственность в установленном законодательстве порядке.

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