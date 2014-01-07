Рождество отметили и в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня отец Сергий отслужил свою первую торжественную литургию в наманганском храме архангела Михаила в честь рождества Христова. Праздничная служба собрала свыше 150 прихожан.

Люди пришли порадоваться Рождению Спасителя несмотря на морозную погоду – ночью температура воздуха опускалась ниже минус восьми градусов. Согрело прихожан Божье слово.

Батюшка зачитал страницы святого Писания, повествующие о событии, произошедшем больше двух тысяч лет назад и изменившем историю человечества. О великом празднике возвестил и колокольный перезвон.

По окончании литургии отец Сергий зачитал рождественские послания патриарха Кирилла и митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия и пожелал доброго здравия всем верующим.

Обращаясь к прихожанам, батюшка сказал: "Рождество – это праздник всех людей, всех народов. Каждое дыхание да хвалит господа. Тем более мы радуемся и веселимся, и эту радость у нас никто не отнимет".

Также настоятель храма поздравил и верующих других конфессий: "Поздравляю сердечно от всей души всех, пускай инославных и других конфессий, потому что господь смотрит на сердце человека и каждое благое участие он всегда обязательно поощрит". Отец Сергий отметил, что "все религиозные праздники в нашей стране проходят в мире, тишине, в соучастии друг в друге. И это благо, и пусть оно будет до скончания века".

А затем ребята из приходского кружка спели рождественские тропари и колядки.

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