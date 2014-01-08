Узбекистан и Бермуды утвердили соглашение в сфере авиации

ТАШКЕНТ, 8 января. /УЗИНФОРМ/. Начальник Государственной инспекции Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов (Госавианадзор) Толиб Ульжаев подписал приказ № 02 об утверждении Соглашения между Госавианадзором и Департаментом гражданской авиации Бермуд о выполнении статьи 83-бис Конвенции о международной гражданской авиации.

Данная статья предусматривает возможность передачи договаривающимся государством определенных функций и обязанностей другому договаривающемуся государству, в частности, передачу прав и обязанностей государства регистрации государству эксплуатанта, в целях повышения безопасности полетов, сообщает пресс-служба Госавианадзора.

Соглашение было утверждено в соответствии с поручением Кабинета Министров Узбекистана от 26 марта 2013 года № 05/50-9 и пунктом 7 "Порядка заключения, исполнения, приостановления, прекращения и денонсации международных договоров Республики Узбекистан межведомственного характера", утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 января 1998 года за № 15.

В соотвествии с данным приказом секретариат Государственной космиссии Узбекистана по делам ИКАО направил соответствующие документы для осуществления процедуры регистрации Соглашения в ИКАО.

УЗИНФОРМ