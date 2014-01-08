Глава МИД Узбекистана принял посла Турции

ТАШКЕНТ, 8 января. /УЗИНФОРМ/. 7 января министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики Мехметом Сертачом Сунмезаем, который завершает свою миссию в качестве главы турецкого дипломатического представительства в стране.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственных отношений в различных областях, среди которых наиболее приоритетными были названы торговля, экономика и инвестиции. Как сообщает пресс-служба МИД, на встрече были озвучены данные, что динамичный рост узбекско-турецкого товарооборота достиг за первые 9 месяцев минувшего года 981,7 млн. долларов США. В настоящее время в различных отраслях экономики Узбекистана осуществляют деятельность свыше 500 предприятий с участием турецкого капитала.

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