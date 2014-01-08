Посол Иордании посетил МИД Узбекистана

Посол Иордании посетил МИД Узбекистана08.01.2014 18:48
ТАШКЕНТ, 8 января. /УЗИНФОРМ/. 8 января в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Иорданского Хашимитского Королевства Мухаммадом Нур Балкаром, которая была посвящена обсуждению графика предстоящих двусторонних контактов на межмидовском уровне.
Также были обсуждены практические вопросы узбекско-иорданских отношений в двустороннем и многостороннем форматах, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
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