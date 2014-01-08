Определены задачи по развитию сферы АПК в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 8 января. /УЗИНФОРМ/. 7 января в Законодательной палате Олий Мажлиса прошло расширенное заседание Комитета по аграрным и водохозяйственным вопросам, посвященное определению очередных задач по развитию аграрной сферы в стране, исходя из приоритетных направлений, определенных в докладе Президента Узбекистана Ислама Каримова на торжественном собрании, посвященном 21-й годовщине принятия Конституции Республики.

На заседании была озвучена информация, что за годы независимости в Узбекистане принято около 20 законов и более 200 законодательных актов, направленных на регулирование социально-экономических, производственных отношений в отрасли и служащих правовым фундаментом деятельности в сфере сельского хозяйства, их отношений с государственными, заготовительными и другими организациями.

Затем члены комитета в числе основных задач на текущий год определили обеспечение исполнения законов в сфере аграрного сектора, повышение эффективности их реализации путем тщательного анализа действенности принимаемых нормативно-правовых актов, внесения соответствующих изменений и дополнений в действующие законы на основе выявления и анализа изменений в правоприменительной практике.

Также было решено уделить больше внимания вопросам дальнейшего развития фермерского движения, повышения роли и значения фермерских хозяйств в устойчивом и эффективном развитии аграрного сектора.

Депутаты предложили провести на местах специальные беседы за "круглым столом" по глубокому изучению изложенных в докладе главы государства мнений и суждений, целей и задач, разработке конкретных мер по их реализации.

Особое внимание было обращено на повышение эффективности деятельности комитета путем дальнейшего совершенствования основных направлений его работы с учетом требований сегодняшнего дня. В частности, говорилось о необходимости усиления взаимодействия депутатов с учеными и аналитиками в деле достижения экономических и социальных результатов, ожидаемых от аграрной сферы путем рационального использования материальных и финансовых возможностей формирующихся в последние годы многопрофильных фермерских хозяйств.

При этом подчеркивалось, что необходимо при разработке конкретных целевых планов комитета в Год здорового ребенка уделить особое внимание вопросам повышения политической, правовой и экономической культуры молодежи, охраны материнства и детства, укрепления здоровой атмосферы в семье, ее экономических и духовно-нравственных основ, пропаганды здорового образа жизни.

По итогам заседания принято решение комитета, направленное на дальнейшее совершенствование правовых основ развития аграрной отрасли, правоприменительной практики в данной сфере, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

УЗИНФОРМ