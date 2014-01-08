Узбекистан и Франция расширяют сотрудничество в горнодобывающей сфере

ТАШКЕНТ, 8 января. /УЗИНФОРМ/. 6 января Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Узбекистане Жак-Анри Эльс провел встречу с исполняющим обязанности председателя Государственного комитета Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам, которая была посвящена обсуждению текущего состояния горнодобывающего сектора в Узбекистане и возможностям сотрудничества с Францией в этой сфере.

В ходе состоявшейся беседы было подчеркнуто, что реализуемые в настоящее время проекты направлены на увеличение объемов добычи и переработки минеральных ресурсов страны. Развитие горнодобывающего сектора нацелено на увеличение экспорта и поддержку роста национальной промышленности.

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