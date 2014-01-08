Равшан Ирматов вошел в десятку лучших арбитров мира

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 января. /УЗИНФОРМ/. Узбекский арбитр Равшан Ирматов вошел в топ-10 лучших футбольных судей мира 2013 года по версии

Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Лучшим судьей мира второй раз стал английский судья Говад Уэбб, набравший 102 балла.

В целом первая десятка лучших арбитров выглядит следующим образом:

1. Говард Уэбб (Англия) – 102 балла

2. Никола Риццоли (Италия) – 82

3. Виктор Кашшаи (Венгрия) – 53

4. Феликс Брих (Германия) – 42

5. Джюнейт Чакир (Турция) – 40

6. Бьорн Куйперс (Голландия) – 38

7. Педру Проэнса (Португалия) – 35

8. Равшан Ирматов (Узбекистан) – 29

9. Карлос Веласко Карбальо (Испания) – 22

10. Джанлука Рокки (Италия) – 17.

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