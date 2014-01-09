Обсуждены актуальные вопросы узбекско-палестинских отношений

ТАШКЕНТ, 9 января. /УЗИНФОРМ/. 9 января в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Палестина Мухаммадом Абдуллой Таршахани, на которой стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-палестинских отношений.

На встрече стороны также обменялись мнениями по некоторым международным проблемам, в том числе о ситуации на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба МИД.

Напомним, что Мухаммад Абдулла Таршахани приступил к своим обязанностям в качестве главы диппредставительства своей страны в Узбекистане 15 августа прошлого года.

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