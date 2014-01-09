В 2013 году в Узбекистане было подано свыше 4 тысяч жалоб по правам потребителей

ТАШКЕНТ, 9 января. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Узбекистана по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции обнародовал данные по итогам работы по защите прав потребителей в минувшем году.

Согласно этим данным, в 2013 году в комитет и его территориальные органы от потребителей поступило около 4,4 тысяч жалоб и обращений (из них 48,5% в письменной форме, 51,5% по телефону доверия). Из них – 59,1% приходится на коммунальную сферу, 19,4% на торговлю и общественное питание, 9,7% на сферу транспорта, услуг связи и коммуникации и 11,8% на другие сферы.

Как сообщает пресс-служба комитета, в ходе указанной работы было произведено перерасчетов в пользу потребителей на сумму 958,3 млн. сумов. В свою очередь, из общего количества поступивших обращений по телефону доверия по 40% приняты соответствующие меры, а по 60% даны разъяснения в пределах компетенции.

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