В Узбекистане выросли пороговые значения по взысканию имущества налоговых должников

ТАШКЕНТ, 9 января. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане вступило в силу постановление Президента Ислама Каримова "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2014 год" от 25 декабря 2013 года за № ПП-2099, которым определяются минимальные размеры налоговой задолженности для обращения взыскания на имущество налогоплательщиков.

Как сообщает Государственный налоговый комитет Узбекистана, в кратных размерах к минимальной заработной плате их размер не изменился. Но, учитывая, что минимальные размеры налоговой задолженности для обращения взыскания на имущество налогоплательщиков определяются исходя из минимальной зарплаты, установленной на начало года, – на 1 января 2014 года (96 105 сумов), то суммарный размер увеличился. При этом при изменении МРЗП в течение года они не пересматриваются.

Таким образом, налоговые органы могут использовать это право только в том случае, если налоговая задолженность юридических лиц и их обособленных подразделений, на которые Налоговым кодексом возложено обязательство по уплате налогов и других обязательных платежей, составляет не менее 20 МРЗП (сегодня это сумма равна 1 миллиону 922 тысячам 100 сумам) и свыше 5 МРЗП (480 тысячам 525 сумов) – у физических лиц.

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