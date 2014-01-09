В Узбекистане выросли налоги на недвижимость

ТАШКЕНТ, 9 января. /УЗИНФОРМ/. Государственный налоговый комитет Узбекистана опубликовал информацию о повышении в 2014 году ставок налога на имущество физических лиц.

Комитет уточняет, что плательщиками налога на имущество физических лиц являются физические лица, включая иностранных граждан, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Узбекистан, а также дехканские хозяйства, созданные с образованием и без образования юридического лица, имеющие в собственности налогооблагаемое имущество.

Объектом налогообложения являются жилые дома, квартиры, дачные строения, гаражи и иные строения, помещения, сооружения, находящиеся на территории Республики Узбекистан.

Теперь жилые дома, квартиры (за исключением расположенных в городах с общей площадью свыше 200 кв. м), дачные строения, гаражи и иные строения, помещения и сооружения облагаются по ставке 1,2 % к их инвентаризационной стоимости (в 2013 году ставка налога составляла 1,04 %).

На жилые дома и квартиры, расположенные в городах с общей площадью свыше 200 кв. м до 500 кв. м, ставка налога на имущество составляет 1,4 % (в 2013 году -1,25 %), свыше 500 кв. м. налога на имущество в 2014 году будут уплачивать по ставке 1,8 % от его инвентаризационной стоимости (в 2013 году -1,55 %).

При отсутствии инвентаризационной стоимости, определенной органами по оценке имущества физических лиц для взимания налога, принимается условная стоимость имущества в городе Ташкенте и областных центрах в размере 18 миллионов 480,0 тысяч сумов, а в других городах и сельской местности – в размере 8 миллионов 030,0 тысяч сумов.

По вновь возведенным жилым домам, не зарегистрированным в установленном порядке в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимость, налог на имущество с физических лиц взимается исходя из двухкратного размера условной стоимости имущества.

В том случае, если физические лица используют объекты налогообложения для предпринимательской деятельности либо сдают их в аренду юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, а также если физические лица переводят объекты жилого фонда в категорию нежилого фонда или приобретают в собственность объекты нежилого фонда (здания, помещения в здании), тогда налог на имущество физических лиц уплачивается по ставке, установленной для юридических лиц.

Кроме того, в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 25 декабря 2013 года "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2014 год" и Законом Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2014 год" от 25 декабря 2013 года) изменен порядок применения льгот по налогу на имущество и земельного налога с физических лиц.

Так, с 1 апреля 2014 года для отдельных категорий лиц, предусмотренных законодательством, устанавливается необлагаемая площадь по налогу на имущество в размере 60 кв. м от общей площади. В соответствии с ранее действовавшим порядком, эта льгота распространялась только на пенсионеров, имевших в собственности налогооблагаемое имущество. Теперь она будет распространяться на женщин, имеющих 10 и более детей, а также инвалидов I и II группы, которые прежде были полностью освобождены от уплаты налога на имущество.

А льготы участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС полностью отменены.

Кроме того, с 1 апреля 2014 года отменены льготы по земельному налогу для:

чабанов, табунщиков, механизаторов, ветеринарных врачей и техников, других специалистов и рабочих отгонного животноводства;

лиц, которым была назначена персональная пенсия, также прежде были полностью освобождены от уплаты земельного налога с физических лиц.

УЗИНФОРМ