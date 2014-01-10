Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и Кореей

ТАШКЕНТ, 10 января. /УЗИНФОРМ/. 10 января в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Ли Ук Хёном, которая была посвящена обмену мнениями об итогах межгосударственного сотрудничества в прошлом году и ходе реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей.

Также стороны обсудили предложения по перспективным направлениям дальнейшего развития отношений в 2014 году, графику предстоящих узбекско-южнокорейских контактов в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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