Телемост связал воинов Намангана и Гулистана

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 января. /УЗИНФОРМ/. Телемост связал вчера воинов Наманганского гарнизона и их родителей в Гулистане. Современные технологии позволили в преддверии дня защитников Родины устроить такую виртуальную встречу.

Это уже второй подобный опыт. "Проба пера" состоялась ровно год назад в режиме пилотного проекта в Намангане. Телемост, связавший Наманган с Карши, оказался успешным, и по распоряжению премьер-министра виртуальные мосты теперь связали все крупные города Узбекистана. В пару Намангану на этот раз был выбран Гулистан.

В концертном зале Молодежного центра собрались военнослужащие – солдаты и офицеры, представители общественности, ветераны Второй мировой войны. Многим из них впервые довелось быть свидетелем телемоста.

А в фойе была развернута выставка работ молодых художников на военную тематику.

Открывший мероприятие заместитель хокима области Хамидхон Жалолов отметил успехи страны в освоении передовых информационных технологий и поздравил защитников Родины с приближающимся праздником.

Затем наступила очередь общения солдат и их родителей. Мама служащего в Гулистане мингбулакца Джавохида Дильфуза Ахунова передала сыну наставление служить честно, достойно защищать нашу страну, брать пример с наших великих предков – Жалолиддина Мангуберды, Амира Темура и других.

Всего, по данным информационной служба хокимията города Намангана, в зале Молодежного центра присутствовало 45 ребят из Сырдарьинской области, проходящих службу в нашем городе, а в Гулистане – 43 наманганца. Почти все они смогли передать приветы своим родителям, а те, в свою очередь, увидеть своих возмужавших сыновей.

Ветеран Второй мировой войны Саримсок Низамов напомнил молодым солдатам о великой Сталинградской битве, в которой ему довелось участвовать, и призвал их следовать примеру воинов Второй мировой войны, любить нашу независимую Родину.

Теплые слова в адрес воинов прозвучали также из уст артистов, представителей молодежи – лауреата премии имени Зульфии Шохисты Рашидовой, заслуженного артиста республики Хамижона Маллабаева и других.

Праздничная атмосфера в зале подняла воинам настроение, они на несколько часов словно окунулись в гражданскую жизнь. А потом новыми силами приступили к ставшей уже привычной службе.

В телемосте также приняли участие заместитель хокима области Манзура Азизова и хоким города Намангана Баходир Бекходжаев.

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