В Намангане пройдет конкурс в честь Мухаммада Юсуфа

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 января. /УЗИНФОРМ/. Клуб творческой молодежи "Лирик лахзалар" Наманганского государственного университета совместно с профсоюзной организацией, областные отделения ОДМ "Камолот", Союза писателей Республики, творческого объединения журналистов, областная телерадиокомпания, газеты "Наманган хакикати", "Наманганская правда" и ряд других объявили конкурс в честь 60-летия народного поэта Узбекистана Мухаммада Юсуфа.

Как сообщает оргкомитет конкурса, творческое состязание пройдет по следующим направлениям и номинациям:

художественная литература и публицистика;

стихи о Родине;

стихи о любви;

вольная тема;

назира (подражание) Мухаммаду Юсуфу;

рассказ;

художественный перевод;

научно-популярная статья, посвященная жизни и творчеству Мухаммада Юсуфа.

Будут также и номинации в музыке и изобразительном искусстве.

"В конкурсе могут участвовать учащиеся средних общеобразовательных школ, студенты лицеев, колледжей, высших учебных заведений, а также все другие одаренные молодые люди области в возрасте до 30 лет. Можно представлять произведения, написанные как на узбекском, так и русском языках – конкурс проводится по языкам отдельно", – поясняет руководитель клуба "Лирик лахзалар" ("Лирические напевы") доцент Кадыр Насиров.

Принимаются только ранее неопубликованные и не участвовавшие в других конкурах произведения.

Итоги конкурса будут подведены в конце апреля. Тогда же состоится и награждение лауреатов.

Победители конкурса будут награждены соответствующими дипломами и ценными подарками; их произведения будут опубликованы в областных газетах и специальном альманахе.

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