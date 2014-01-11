



Обсуждены перспективы инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и Францией



ТАШКЕНТ, 11 января. /УЗИНФОРМ/. 9 января в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли прошла встреча руководителей министерства с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Узбекистане Жаком-Анри Эльсом. В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили наиболее актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных секторах экономики, обменялись мнениями о перспективах и возможностях инвестиционного сотрудничества, в том числе в рамках СИЭЗ "Навои" и СИЗ "Ангрен". Была отмечена заинтересованность в увеличении объемов и диверсификации структуры двусторонней торговли, сообщает пресс-служба МВЭСИТ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи