



GM-Uzbekistan готовит к запуску Chevrolet Orlando



ТАШКЕНТ, 11 января. /УЗИНФОРМ/. В начале 2014 года ЗАО "GM Uzbekistan" планирует начать выпуск нового автомобиля марки "Chevrolet", которым станет семиместный минивэн Chevrolet Orlando, реализованный на платформе Chevrolet Cruze. Новая модель имеет 16 комбинаций расположения сидений, множество отделений для различной поклажи, подушки безопасности со стороны водителя и переднего пассажира, регулируемую по высоте и ширине рулевую колонку, электрические боковые зеркала заднего вида с подогревом и возможностью регулировки передних сидений по четырем направлениям. Из дополнительных опций - датчик дождя, климат- и круиз-контроль. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи