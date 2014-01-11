Авиаработники Узбекистана соберутся на внеочередной курултай

ТАШКЕНТ, 11 января. /УЗИНФОРМ/. 9 января в Ташкенте прошел внеочередной, 5-й Пленум Центрального совета профсоюза авиаработников Узбекистана, который был посвящен организационным вопросам. Пленум прошел под руководством председателя ЦС профсоюза авиаработников Ш. Мингалиева.

На заседании был избран состав редакционной и счетной комиссий, после чего участники перешли к основному пункту повестки дня - вопросу о созыве внеочередного 6-го Курултая профсоюза авиаработников, на котором будут подведены итоги деятельности профсоюзов авиационной отрасли в минувшем году, утвержден новый Устав профессионального союза авиационных работников, а Центральный совет переименован в Республиканский комитет профсоюза авиаработников.

Участники пленума утвердили состав комиссии по подготовке проекта изменений и дополнений в Устав профсоюза авиаработников, а также дали поручения председателям профкомов провести профсоюзные конференции и собрания на местах для избрания делегатов на 6-й Курултай и до 17 января текущего года представить комиссии по подготовке проекта предложения по внесению изменений и дополнений в Устав, сообщает пресс-служба Национальной авиакомпании.

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