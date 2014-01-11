



Ряд сотрудников правоохранительных органов Узбекистана представлены к наградам



ТАШКЕНТ, 11 января. /УЗИНФОРМ/. 10 января Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с Днем защитников Родины группы сотрудников правоохранительных органов, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям", в соответствии с которым "за большой вклад в повышение оборонной мощи государства, обеспечение национальной безопасности и неприкосновенности государственной границы, воспитание молодежи в духе идеи национальной независимости и преданности Родине, проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга по защите национальных интересов, обеспечению мира, стабильности и общественного порядка" постанавливается наградить: орденом "Фидокорона хизматлари учун" Адилова Мирсамада - начальника Главного управления внутренних дел города Ташкента орденом "Меҳнат шуҳрати" Арипова Шамсиддина Сайфиевича - начальника службы военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан орденом "Шон-шараф" II степени Камалова Атабека Мадамбековича - начальника отдела военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан

Норпулатова Шухрата Шерпулатовича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Ташкентской области орденом "Дўстлик" Чернышева Дмитрия Александровича - начальника отдела военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан орденом "Мардлик" Жолшимова Рината Дариябаевича - заместителя командира мобильного отряда особого назначения Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан

Иралиева Шокира Халиловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Рузибоева Бехзода Алишеровича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Ташпулатова Турсунпулата Турсунюлдашевича - первого заместителя начальника Главного управления внутренних дел города Ташкента

Тоирова Санъата Собировича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Умрзокова Абдурашида Абдухалиловича (посмертно) - милиционера-кинолога батальона управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка Управления внутренних дел Наманганской области

Халилова Содика Салимовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Хратова Рауфа Ходиевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Элмуротова Жахонгира Умурзаковича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

медалью "Жасорат"

Абдуразакова Акмала Бахрамовича - командира отделения военизированного отряда пожарной безопасности Главного управления внутренних дел города Ташкента

Абдуразакова Сарвара Ильхамовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Абдурахимова Асома Махмудовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Абдурахманова Марата Фаритовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Аскарова Азиза Насвалиевича - заместителя командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Ташкентской области

Балтаева Мансура Равшанбековича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Хорезмской области

Бекмирзаева Мансура Комилжоновича - специалиста группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Бердиева Ойбека Бахтияровича - начальника пограничного поста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Бобокулова Яркина Эркиновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Валламова Нигматиллу Гайратовича - спасателя специального отряда быстрого реагирования Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области

Дурдиева Йулдоша Омоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Иброхимова Нозимжона Осимжон угли - контролера Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Илхамова Дилмурода Махмуджоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Ишназарова Алишера Азаматовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Кадирова Абрарбека Муродовича - старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел Папского района Наманганской области

Каримова Сулаймона Нормуродовича - старшего оперуполномоченного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Бухарской области

Матсафаева Нурбека Абдурахмановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Мурадова Акрама Салимджановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Мухаммадиева Нодирбека Бекмуродовича - командира секции войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Насридинова Ахадхона Аълохоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Отамуродова Азамата Рахимовича - начальника приграничного таможенного комплекса "Сариасия" Управления Государственного таможенного комитета по Сурхандарьинской области

Рахмонова Бахтиёра Махмудовича - старшего специалиста группы мобильного отряда особого назначения Главного управления внутренних дел города Ташкента

Рузметова Раматжона Ниёзматовича - заместителя начальника отделения Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Сагдуллаева Фурката Шукурулло угли - сотрудника Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Садыкова Саида Камильевича - заместителя командира эскадрильи войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Саидмурадова Алишера Базарбаевича - заместителя начальника отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел города Джизака

Сатилова Дилшоджона Хайиталиевича - начальника службы Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан

Тилаболдиева Шухратжона Рустамовича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Турдиева Нодиржона Кобилжоновича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Самаркандской области

Умарова Рустама Фаридовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Уразметова Икрама Тулыбаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Уралова Абдумавлана Атабаевича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Хажимирзаева Ёкубжона Фазилжоновича - заместителя командира мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Наманганской области

Хакимова Кахрамона Норбута угли - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Хасанова Умидбека Тиловолдиевича - старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел Узбекистанского района Ферганской области

Холматова Бобира Эркиновича - заместителя командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Андижанской области

Худайкулова Ёлкина Азизовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Худанова Талъата Ойбутаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Чориева Сирожиддина Даутовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Шамурадова Отабека Турсунпулатовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Юлдашева Изатуллу Рихсиваевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан медалью "Содиқ хизматлари учун" Абдуразакова Муратали Юлчибаевича - старшего инженера войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Абдураимова Ойбека Кошбоевича - старшего офицера отдела Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан

Аскарова Султонбека Худойназаровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Ачилова Латифа Азимовича - главного специалиста Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан

Бекназарова Фазлиддина Хужаназаровича - командира секции войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Бозорова Рустамжона Иброхим угли - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Джураева Фархада Эшбаевича - заместителя начальника управления Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Исакова Дилшодбека Ибрагимовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Кобилова Бехзода Бекмуродовича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел города Карши Кашкадарьинской области

Комилова Ферузбека Садиралиевича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Мадаминова Умидбека Марифжановича - начальника отдела войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Мажидова Сухроба Абдувохидовича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Мажитова Акмала Абдикромовича - заместителя командира войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Маллаева Искандара Маматмусаевича - заместителя командующего войсками военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан

Махамадиева Элбека Турдиевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Мирзаханова Анасжона Хошимовича - помощника командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Наркабилова Батыра Ибрагимовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Очилова Акбара Хожиевича - первого заместителя командира войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Ражаббаева Адилжона Нигматовича - старшего инженера войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Расулова Хусниддина Хашимовича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Сагитова Фаниса Фаритовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Санакулова Жахонгира Абдухалиловича - начальника отделения Каршинского военного госпиталя Министерства обороны Республики Узбекистан

Саттарову Матлубу Каршиевну - сотрудницу Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Темирова Акбара Янгибаевича - начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом

Управления внутренних дел Сырдарьинской области

Тоштемирова Мухамадали Шералиевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Туляганова Фархада Валижановича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Файзуллаева Мансура Хусановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Хасанова Шухрата Баходировича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Навоийской области

Хидирова Мирхожиддина Сунатуллаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Ходжиева Рустамжона Амоновича - начальника отдела Управления по чрезвычайным ситуациям Бухарской области

Эгамбердиева Хасана Сунатиллаевича - председателя военного суда Ташкентского военного округа

Юнусова Элмурода Зохиджоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан медалью "Шуҳрат" Абдуллаева Куралбая Конгратбаевича - инспектора профилактики отдела внутренних дел Кунградского района Республики Каракалпакстан

Абдужобборова Бахтиёржона Дастонбековича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Авазова Фархода Рахматуллоевича - специалиста войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Атнабаева Марселя Ражаповича - старшего инженера войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Бойко Ольгу Викторовну - сотрудницу Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Гулямова Зохида Гафуровича - командира экипажа специализированного отряда по тушению особо сложных

и длительных пожаров Главного управления пожарной безопасности Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Джангибаева Хасана Уроловича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Дружинину Нину Ивановну - главного инженера войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Жабборова Алишера Гаппоровича - мастера Кашкадарьинского областного центра военно-технической подготовки ОСО "Ватанпарвар"

Ибрагимова Аброрбека Махаммадкомиловича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Инамова Жасура Асатовича - спасателя спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям Джизакской области

Иноятова Ботира Рахматовича - председателя Термезского военного суда

Каримова Тохира Тулкуновича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела по борьбе с контрабандой Управления Государственного таможенного комитета по Ташкентской области

Касимова Бахтиера Сафаровича - начальника отдела Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан

Косимова Ойбека Мадаминхоновича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Муйдинова Акмала Акрамовича - специалиста войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Муратова Алишера Тураповича - мастера Джизакской автомобильной школы ОСО "Ватанпарвар"

Резниченко Артура Михайловича - начальника службы военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан

Рузиматова Бобура Садиржоновича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Сапарова Одила Нодиркуловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Суханова Насима Хакимовича - старшего офицера отдела Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан

Тураева Ботира Чоршанбиевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Хайдарова Шавката Бозаровича - Самаркандского военного прокурора

Худойкулова Сабриддина Наврузовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Шамудинова Шарафиддина Камаловича - заместителя командира батальона войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Шарапова Жамила Исмаиловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Шодиева Анваржона Эргашбоевича - командира секции взвода контролеров войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Шукурова Шахобиддина Тилляевича - начальника отделения Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны Республики Узбекистан

Эркабоева Рахматиллу Файзиллаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Юсупова Жавхара Гофировича - сотрудника управления Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи