Ряд сотрудников правоохранительных органов Узбекистана представлены к наградам 11.01.2014 20:13
ТАШКЕНТ, 11 января. /УЗИНФОРМ/. 10 января Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с Днем защитников Родины группы сотрудников правоохранительных органов, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям", в соответствии с которым "за большой вклад в повышение оборонной мощи государства, обеспечение национальной безопасности и неприкосновенности государственной границы, воспитание молодежи в духе идеи национальной независимости и преданности Родине, проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга по защите национальных интересов, обеспечению мира, стабильности и общественного порядка" постанавливается наградить:
орденом "Фидокорона хизматлари учун"
Адилова Мирсамада - начальника Главного управления внутренних дел города Ташкента
орденом "Меҳнат шуҳрати"
Арипова Шамсиддина Сайфиевича - начальника службы военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
орденом "Шон-шараф" II степени
Камалова Атабека Мадамбековича - начальника отдела военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
Норпулатова Шухрата Шерпулатовича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Ташкентской области
орденом "Дўстлик"
Чернышева Дмитрия Александровича - начальника отдела военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
орденом "Мардлик"
Жолшимова Рината Дариябаевича - заместителя командира мобильного отряда особого назначения Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан
Иралиева Шокира Халиловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Рузибоева Бехзода Алишеровича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Ташпулатова Турсунпулата Турсунюлдашевича - первого заместителя начальника Главного управления внутренних дел города Ташкента
Тоирова Санъата Собировича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Умрзокова Абдурашида Абдухалиловича (посмертно) - милиционера-кинолога батальона управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка Управления внутренних дел Наманганской области
Халилова Содика Салимовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Хратова Рауфа Ходиевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Элмуротова Жахонгира Умурзаковича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
медалью "Жасорат"
Абдуразакова Акмала Бахрамовича - командира отделения военизированного отряда пожарной безопасности Главного управления внутренних дел города Ташкента
Абдуразакова Сарвара Ильхамовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Абдурахимова Асома Махмудовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Абдурахманова Марата Фаритовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Аскарова Азиза Насвалиевича - заместителя командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Ташкентской области
Балтаева Мансура Равшанбековича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Хорезмской области
Бекмирзаева Мансура Комилжоновича - специалиста группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Бердиева Ойбека Бахтияровича - начальника пограничного поста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Бобокулова Яркина Эркиновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Валламова Нигматиллу Гайратовича - спасателя специального отряда быстрого реагирования Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области
Дурдиева Йулдоша Омоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Иброхимова Нозимжона Осимжон угли - контролера Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Илхамова Дилмурода Махмуджоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Ишназарова Алишера Азаматовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Кадирова Абрарбека Муродовича - старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел Папского района Наманганской области
Каримова Сулаймона Нормуродовича - старшего оперуполномоченного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Бухарской области
Матсафаева Нурбека Абдурахмановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Мурадова Акрама Салимджановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Мухаммадиева Нодирбека Бекмуродовича - командира секции войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Насридинова Ахадхона Аълохоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Отамуродова Азамата Рахимовича - начальника приграничного таможенного комплекса "Сариасия" Управления Государственного таможенного комитета по Сурхандарьинской области
Рахмонова Бахтиёра Махмудовича - старшего специалиста группы мобильного отряда особого назначения Главного управления внутренних дел города Ташкента
Рузметова Раматжона Ниёзматовича - заместителя начальника отделения Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Сагдуллаева Фурката Шукурулло угли - сотрудника Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Садыкова Саида Камильевича - заместителя командира эскадрильи войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Саидмурадова Алишера Базарбаевича - заместителя начальника отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел города Джизака
Сатилова Дилшоджона Хайиталиевича - начальника службы Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
Тилаболдиева Шухратжона Рустамовича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Турдиева Нодиржона Кобилжоновича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Самаркандской области
Умарова Рустама Фаридовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Уразметова Икрама Тулыбаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Уралова Абдумавлана Атабаевича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Хажимирзаева Ёкубжона Фазилжоновича - заместителя командира мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Наманганской области
Хакимова Кахрамона Норбута угли - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Хасанова Умидбека Тиловолдиевича - старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел Узбекистанского района Ферганской области
Холматова Бобира Эркиновича - заместителя командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Андижанской области
Худайкулова Ёлкина Азизовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Худанова Талъата Ойбутаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Чориева Сирожиддина Даутовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Шамурадова Отабека Турсунпулатовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Юлдашева Изатуллу Рихсиваевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
медалью "Содиқ хизматлари учун"
Абдуразакова Муратали Юлчибаевича - старшего инженера войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Абдураимова Ойбека Кошбоевича - старшего офицера отдела Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
Аскарова Султонбека Худойназаровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Ачилова Латифа Азимовича - главного специалиста Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
Бекназарова Фазлиддина Хужаназаровича - командира секции войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Бозорова Рустамжона Иброхим угли - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Джураева Фархада Эшбаевича - заместителя начальника управления Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
Исакова Дилшодбека Ибрагимовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Кобилова Бехзода Бекмуродовича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел города Карши Кашкадарьинской области
Комилова Ферузбека Садиралиевича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Мадаминова Умидбека Марифжановича - начальника отдела войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Мажидова Сухроба Абдувохидовича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Мажитова Акмала Абдикромовича - заместителя командира войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
Маллаева Искандара Маматмусаевича - заместителя командующего войсками военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
Махамадиева Элбека Турдиевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Мирзаханова Анасжона Хошимовича - помощника командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Наркабилова Батыра Ибрагимовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Очилова Акбара Хожиевича - первого заместителя командира войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
Ражаббаева Адилжона Нигматовича - старшего инженера войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Расулова Хусниддина Хашимовича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Сагитова Фаниса Фаритовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Санакулова Жахонгира Абдухалиловича - начальника отделения Каршинского военного госпиталя Министерства обороны Республики Узбекистан
Саттарову Матлубу Каршиевну - сотрудницу Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Темирова Акбара Янгибаевича - начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом
Управления внутренних дел Сырдарьинской области
Тоштемирова Мухамадали Шералиевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Туляганова Фархада Валижановича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Файзуллаева Мансура Хусановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Хасанова Шухрата Баходировича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Навоийской области
Хидирова Мирхожиддина Сунатуллаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Ходжиева Рустамжона Амоновича - начальника отдела Управления по чрезвычайным ситуациям Бухарской области
Эгамбердиева Хасана Сунатиллаевича - председателя военного суда Ташкентского военного округа
Юнусова Элмурода Зохиджоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
медалью "Шуҳрат"
Абдуллаева Куралбая Конгратбаевича - инспектора профилактики отдела внутренних дел Кунградского района Республики Каракалпакстан
Абдужобборова Бахтиёржона Дастонбековича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Авазова Фархода Рахматуллоевича - специалиста войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Атнабаева Марселя Ражаповича - старшего инженера войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Бойко Ольгу Викторовну - сотрудницу Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Гулямова Зохида Гафуровича - командира экипажа специализированного отряда по тушению особо сложных
и длительных пожаров Главного управления пожарной безопасности Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
Джангибаева Хасана Уроловича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Дружинину Нину Ивановну - главного инженера войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Жабборова Алишера Гаппоровича - мастера Кашкадарьинского областного центра военно-технической подготовки ОСО "Ватанпарвар"
Ибрагимова Аброрбека Махаммадкомиловича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Инамова Жасура Асатовича - спасателя спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям Джизакской области
Иноятова Ботира Рахматовича - председателя Термезского военного суда
Каримова Тохира Тулкуновича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела по борьбе с контрабандой Управления Государственного таможенного комитета по Ташкентской области
Касимова Бахтиера Сафаровича - начальника отдела Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
Косимова Ойбека Мадаминхоновича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Муйдинова Акмала Акрамовича - специалиста войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Муратова Алишера Тураповича - мастера Джизакской автомобильной школы ОСО "Ватанпарвар"
Резниченко Артура Михайловича - начальника службы военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
Рузиматова Бобура Садиржоновича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Сапарова Одила Нодиркуловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Суханова Насима Хакимовича - старшего офицера отдела Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
Тураева Ботира Чоршанбиевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Хайдарова Шавката Бозаровича - Самаркандского военного прокурора
Худойкулова Сабриддина Наврузовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Шамудинова Шарафиддина Камаловича - заместителя командира батальона войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Шарапова Жамила Исмаиловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Шодиева Анваржона Эргашбоевича - командира секции взвода контролеров войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
Шукурова Шахобиддина Тилляевича - начальника отделения Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны Республики Узбекистан
Эркабоева Рахматиллу Файзиллаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Юсупова Жавхара Гофировича - сотрудника управления Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан