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Ряд сотрудников правоохранительных органов Узбекистана представлены к наградам
11.01.2014 20:13

ТАШКЕНТ, 11 января. /УЗИНФОРМ/. 10 января Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с Днем защитников Родины группы сотрудников правоохранительных органов, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям", в соответствии с которым "за большой вклад в повышение оборонной мощи государства, обеспечение национальной безопасности и неприкосновенности государственной границы, воспитание молодежи в духе идеи национальной независимости и преданности Родине, проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга по защите национальных интересов, обеспечению мира, стабильности и общественного порядка" постанавливается наградить:

орденом "Фидокорона хизматлари учун"

  • Адилова Мирсамада - начальника Главного управления внутренних дел города Ташкента

орденом "Меҳнат шуҳрати"

  • Арипова Шамсиддина Сайфиевича - начальника службы военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан

орденом "Шон-шараф" II степени

  • Камалова Атабека Мадамбековича - начальника отдела военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Норпулатова Шухрата Шерпулатовича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Ташкентской области

орденом "Дўстлик"

  • Чернышева Дмитрия Александровича - начальника отдела военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан

орденом "Мардлик"

  • Жолшимова Рината Дариябаевича - заместителя командира мобильного отряда особого назначения Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан
  • Иралиева Шокира Халиловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Рузибоева Бехзода Алишеровича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Ташпулатова Турсунпулата Турсунюлдашевича - первого заместителя начальника Главного управления внутренних дел города Ташкента
  • Тоирова Санъата Собировича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Умрзокова Абдурашида Абдухалиловича (посмертно) - милиционера-кинолога батальона управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка Управления внутренних дел Наманганской области
  • Халилова Содика Салимовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Хратова Рауфа Ходиевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Элмуротова Жахонгира Умурзаковича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • медалью "Жасорат"
  • Абдуразакова Акмала Бахрамовича - командира отделения военизированного отряда пожарной безопасности Главного управления внутренних дел города Ташкента
  • Абдуразакова Сарвара Ильхамовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Абдурахимова Асома Махмудовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Абдурахманова Марата Фаритовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Аскарова Азиза Насвалиевича - заместителя командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Ташкентской области
  • Балтаева Мансура Равшанбековича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Хорезмской области
  • Бекмирзаева Мансура Комилжоновича - специалиста группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Бердиева Ойбека Бахтияровича - начальника пограничного поста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Бобокулова Яркина Эркиновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Валламова Нигматиллу Гайратовича - спасателя специального отряда быстрого реагирования Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области
  • Дурдиева Йулдоша Омоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Иброхимова Нозимжона Осимжон угли - контролера Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Илхамова Дилмурода Махмуджоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Ишназарова Алишера Азаматовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Кадирова Абрарбека Муродовича - старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел Папского района Наманганской области
  • Каримова Сулаймона Нормуродовича - старшего оперуполномоченного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Бухарской области
  • Матсафаева Нурбека Абдурахмановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Мурадова Акрама Салимджановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Мухаммадиева Нодирбека Бекмуродовича - командира секции войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Насридинова Ахадхона Аълохоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Отамуродова Азамата Рахимовича - начальника приграничного таможенного комплекса "Сариасия" Управления Государственного таможенного комитета по Сурхандарьинской области
  • Рахмонова Бахтиёра Махмудовича - старшего специалиста группы мобильного отряда особого назначения Главного управления внутренних дел города Ташкента
  • Рузметова Раматжона Ниёзматовича - заместителя начальника отделения Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Сагдуллаева Фурката Шукурулло угли - сотрудника Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Садыкова Саида Камильевича - заместителя командира эскадрильи войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Саидмурадова Алишера Базарбаевича - заместителя начальника отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел города Джизака
  • Сатилова Дилшоджона Хайиталиевича - начальника службы Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Тилаболдиева Шухратжона Рустамовича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Турдиева Нодиржона Кобилжоновича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Самаркандской области
  • Умарова Рустама Фаридовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Уразметова Икрама Тулыбаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Уралова Абдумавлана Атабаевича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Хажимирзаева Ёкубжона Фазилжоновича - заместителя командира мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Наманганской области
  • Хакимова Кахрамона Норбута угли - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Хасанова Умидбека Тиловолдиевича - старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел Узбекистанского района Ферганской области
  • Холматова Бобира Эркиновича - заместителя командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Андижанской области
  • Худайкулова Ёлкина Азизовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Худанова Талъата Ойбутаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Чориева Сирожиддина Даутовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Шамурадова Отабека Турсунпулатовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Юлдашева Изатуллу Рихсиваевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

медалью "Содиқ хизматлари учун"

  • Абдуразакова Муратали Юлчибаевича - старшего инженера войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Абдураимова Ойбека Кошбоевича - старшего офицера отдела Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Аскарова Султонбека Худойназаровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Ачилова Латифа Азимовича - главного специалиста Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Бекназарова Фазлиддина Хужаназаровича - командира секции войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Бозорова Рустамжона Иброхим угли - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Джураева Фархада Эшбаевича - заместителя начальника управления Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Исакова Дилшодбека Ибрагимовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Кобилова Бехзода Бекмуродовича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел города Карши Кашкадарьинской области
  • Комилова Ферузбека Садиралиевича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Мадаминова Умидбека Марифжановича - начальника отдела войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Мажидова Сухроба Абдувохидовича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Мажитова Акмала Абдикромовича - заместителя командира войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Маллаева Искандара Маматмусаевича - заместителя командующего войсками военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Махамадиева Элбека Турдиевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Мирзаханова Анасжона Хошимовича - помощника командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Наркабилова Батыра Ибрагимовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Очилова Акбара Хожиевича - первого заместителя командира войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Ражаббаева Адилжона Нигматовича - старшего инженера войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Расулова Хусниддина Хашимовича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Сагитова Фаниса Фаритовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Санакулова Жахонгира Абдухалиловича - начальника отделения Каршинского военного госпиталя Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Саттарову Матлубу Каршиевну - сотрудницу Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Темирова Акбара Янгибаевича - начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом
  • Управления внутренних дел Сырдарьинской области
  • Тоштемирова Мухамадали Шералиевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Туляганова Фархада Валижановича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Файзуллаева Мансура Хусановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Хасанова Шухрата Баходировича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Навоийской области
  • Хидирова Мирхожиддина Сунатуллаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Ходжиева Рустамжона Амоновича - начальника отдела Управления по чрезвычайным ситуациям Бухарской области
  • Эгамбердиева Хасана Сунатиллаевича - председателя военного суда Ташкентского военного округа
  • Юнусова Элмурода Зохиджоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

медалью "Шуҳрат"

  • Абдуллаева Куралбая Конгратбаевича - инспектора профилактики отдела внутренних дел Кунградского района Республики Каракалпакстан
  • Абдужобборова Бахтиёржона Дастонбековича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Авазова Фархода Рахматуллоевича - специалиста войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Атнабаева Марселя Ражаповича - старшего инженера войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Бойко Ольгу Викторовну - сотрудницу Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Гулямова Зохида Гафуровича - командира экипажа специализированного отряда по тушению особо сложных
  • и длительных пожаров Главного управления пожарной безопасности Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Джангибаева Хасана Уроловича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Дружинину Нину Ивановну - главного инженера войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Жабборова Алишера Гаппоровича - мастера Кашкадарьинского областного центра военно-технической подготовки ОСО "Ватанпарвар"
  • Ибрагимова Аброрбека Махаммадкомиловича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Инамова Жасура Асатовича - спасателя спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям Джизакской области
  • Иноятова Ботира Рахматовича - председателя Термезского военного суда
  • Каримова Тохира Тулкуновича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела по борьбе с контрабандой Управления Государственного таможенного комитета по Ташкентской области
  • Касимова Бахтиера Сафаровича - начальника отдела Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Косимова Ойбека Мадаминхоновича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Муйдинова Акмала Акрамовича - специалиста войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Муратова Алишера Тураповича - мастера Джизакской автомобильной школы ОСО "Ватанпарвар"
  • Резниченко Артура Михайловича - начальника службы военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Рузиматова Бобура Садиржоновича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Сапарова Одила Нодиркуловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Суханова Насима Хакимовича - старшего офицера отдела Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Тураева Ботира Чоршанбиевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Хайдарова Шавката Бозаровича - Самаркандского военного прокурора
  • Худойкулова Сабриддина Наврузовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Шамудинова Шарафиддина Камаловича - заместителя командира батальона войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Шарапова Жамила Исмаиловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Шодиева Анваржона Эргашбоевича - командира секции взвода контролеров войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Шукурова Шахобиддина Тилляевича - начальника отделения Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Эркабоева Рахматиллу Файзиллаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Юсупова Жавхара Гофировича - сотрудника управления Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

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