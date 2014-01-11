На Алмалыкском ГМК подведены итоги конкурса по благоустройству территории

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 января. /УЗИНФОРМ/. На ОАО "Алмалыкский ГМК" подведены итоги смотра-конкурса по благоустройству и озеленению прилегающих территорий, который проводился в минувшем году в цехах и подразделениях АГМК под руководством Совета профсоюзов комбината.

Как сообщает пресс-служба АГМК, в ходе смотра-конкурса учитывалось своевременное и качественное выполнение мероприятий по организации и проведению работ по озеленению и благоустройству территорий предприятий и цехов комбината и закрепленных улиц города: посадке однолетних и многолетних цветов, декоративных кустарников и деревьев, освоению и обработке новых площадей, установке ограждений для защиты зеленых насаждений, оформлению наглядной агитацией.

По мнению жюри, лучше всех в смотре-конкурсе проявил себя коллектив медной обогатительной фабрики, второе место было присуждено рудоуправлению "Кальмакыр", третье - центральному ремонтно-механическому заводу. Победители получили заслуженные награды от Совета профсоюза АГМК: дипломы и денежные премии.

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