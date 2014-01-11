Авиаработники Узбекистана изучают речь Президента

ТАШКЕНТ, 11 января. /УЗИНФОРМ/. В структурных подразделениях НАК "Узбекистон хаво йуллари" проходят мероприятия по изучению речи Президента Узбекистана Ислама Каримова, посвященной 21-й годовщине принятия Конституции, организованные руководством аэропорта, профсоюзным комитетом, а также ОДМ "Камолот".

Так, в состоявшемся в Международном аэропорту "Самарканд" собрании приняли участие свыше ста авиаработников. В ходе духовно-просветительской встречи был продемонстрирован видеоролик с речью Президента на праздновании Дня Конституции страны, сообщает пресс-служба Национальной авиакомпании.

Также с целью пропаганды здорового образа жизни в самаркандской воздушной гавани были организованы соревнования по настольному теннису, в которых приняли участие 8 сотрудников служб и отделов аэропорта. Победителем стал инженер по дорожной безопасности А. Жураев, второе место присуждено сотруднику службы охраны К. Комилову, третье место занял председатель профсоюзного комитета З. Жураев. Победителям вручены памятные подарки от профсоюзного комитета.

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