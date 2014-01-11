В Олий Мажлисе прошли заседания парламентских фракций

ТАШКЕНТ, 11 января. /УЗИНФОРМ/. 10 января в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана прошли заседания парламентских фракций политических партий и депутатской группы от Экологического движения Узбекистана, на которых в предварительном порядке были рассмотрены вопросы, вносимые в повестку дня предстоящего заседания нижней палаты национального парламента.

В частности, в этот день депутаты обсудили проекты законов "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", "О коммерческой тайне", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", других законодательных актов, а также высказали свои позиции по каждому проекту, выработанные с учетом партийных программ и мнений избирателей.

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