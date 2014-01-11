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Подведены итоги деятельности депутатов Экологического движения Узбекистана в 2013 году
11.01.2014 16:16

ТАШКЕНТ, 11 января. /УЗИНФОРМ/. 10 января в Ташкенте прошла пресс-конференция по итогам деятельности Экологического движения Узбекистана и его депутатской группы в Законодательной палате Олий Мажлиса в 2013 году, а также приоритетным задачам в текущем году.

Так, была озвучена информация, что в отчетный период Экологическим движением Узбекистана было проведено более 84 различных мероприятий с участием около 89 тысяч активистов и экспертов. Во исполнение программы активизации общественности в работе по охране окружающей среды и оздоровлению экологической обстановки особое внимание было уделено совершенствованию деятельности территориальных отделений движения, сообщает пресс-служба парламента Узбекистана.

При этом особо подчеркивалась активная деятельность депутатской группы от Экологического движения Узбекистана в Законодательной палате Олий Мажлиса. В отчетный период было проведено 51 мероприятие, в том числе 4 конференции, 12 семинаров, 35 "круглых столов", в том числе 19 международных встреч и мероприятий, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества с зарубежными и международными организациями в сфере охраны окружающей среды, в ходе которых были рассмотрены вопросы трансграничных экологических проблем, усыхания Аральского моря из-за нерационального использования водных ресурсов трансграничных рек, многолетнего негативного воздействия промышленных выбросов ГУП "Талко" на окружающую среду и здоровье населения, проживающего в Сурхандарьинской области Узбекистана, а также экологических последствий строительства Рогунской и Камбаратинской ГЭС.

Законотворческая деятельность депутатской группы Экодвижения была сконцентрирована на работе над 12 нормативно-правовыми актами. Из них 4 новых законопроекта, 7 направлены на совершенствование действующих законов, 1 нормативный документ. В порядке законодательной инициативы была проведена работа по подготовке проектов законов "Об экологическом контроле", "О возобновляемых источниках энергии", о внесении изменений и дополнений в законы "Об охране и использовании растительного мира" (новая редакция), "О государственном санитарном надзоре", "Об отходах", "Об охране и использовании животного мира" (новая редакция).

Кроме того, депутаты рассмотрели целесообразность присоединения Республики Узбекистан к конвенциям "Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте", "О стойких органических загрязнителях". В ходе этой работы был изучен опыт ряда зарубежных стран, в том числе США, Великобритании, Германии, России, Японии, Франции, Италии, Бельгии, Швейцарии, КНР, Индии, Сингапура и Южной Кореи.

В 2013 году депутатская группа от Экологического движения Узбекистана провела на местах 12 контрольно-аналитических мероприятий по обеспечению исполнения законов и государственных экологических программ, изучила 60 обращений граждан с привлечением работников местных органов государственной власти и управления, специалистов общественных организаций. Всего было проведено 213 встреч с избирателями, в которых приняли участие более 28570 человек.

Большая работа была проведена в связи с разработкой и принятием Закона "Об экологическом контроле" в соответствии с Концепцией дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране. После принятия законопроекта в первом чтении Законодательной палатой он был опубликован в средствах массовой информации страны для широкого всенародного обсуждения. Поступило более 3 тысяч предложений и комментариев от членов фракций политических партий, комитетов Законодательной палаты, негосударственных некоммерческих организаций, махаллинских сходов граждан и других институтов гражданского общества, активистов и экспертов Экодвижения, направленных на совершенствование данного законопроекта. Большинство предложений было учтено при доработке законопроекта ко второму чтению. Олий Мажлис одобрил Закон "Об экологическом контроле" и он вступил в силу.

В минувшем году значительное внимание было уделено повышению экологической культуры населения, развитию системы экологического образования и воспитания. По этому направлении проведено более 175 мероприятий. За прошедший год было расширено сотрудничество со средствами массовой информации в освещении природоохранных вопросов. С целью поддержки и поощрения экологических журналистов успешно проведен 12-й Республиканский конкурс экологической журналистики. Для работников СМИ были организованы медиа-туры, семинары и "круглые столы". 14 декабря 2013 года состоялось награждение победителей конкурса.

В 2013 году Экологическому движению Узбекистана исполнилось 5 лет. В связи с этим в июле-августе прошлого года была подготовлена серия теле- и радиопередач, посвященная деятельности Экодвижения. Всего в отчетный период было организовано более 1100 сюжетов на телевидении и радио, выпущено более 1500 статей в печатных и электронных СМИ.

Экодвижением провдилась и деятельность по развитию сотрудничества с зарубежными и международными экологическими организациями. По данному направлению состоялось 45 мероприятий и встреч, в которых приняли участие около 2000 человек. В частности, 20-21 августа 2013 года Экодвижением совместно с Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан был организован международный семинар "О мерах по нейтрализации катастрофического воздействия на экологию и здоровье людей производственной деятельности таджикского предприятия ГУП "Талко".

В рамках Меморандума о сотрудничестве между Экологическим движением Узбекистана и Советом по окружающей среде Сингапура 23-24 октября 2013 года в Ташкенте состоялся узбекско-сингапурский семинар на тему "Обмен опытом в развитии экологического туризма, возобновляемых источников энергии, улучшении окружающей среды и совершенствовании экологического законодательства", ставший важным шагом на пути укрепления партнерских связей.

На пресс-конференции было особо отмечено, что в настоящее время Экодвижение объединяет вокруг себя 125 экологических и 130 медицинских негосударственных некоммерческих организаций, прилагаются усилия по расширению круга партнерских ННО и увеличению числа совместных проектов.

Дальнейшее развитие получил механизм работы с обращениями граждан по "горячей линии" Экодвижения. В прошедшем году от граждан поступило около 750 обращений. Для их решения было организовано более 100 экологических рейдов. Более 70 процентов всех обращений нашли свое положительное решение.

В нынешнем году перед Экодвижением стоят ответственные задачи. В частности, предусматривается проведение конференции Экологического движения Узбекистана для избрания депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса. В связи с этим отмечалась необходимость тщательной подготовки территориальных отделений к региональным и республиканской конференциям, последовательной и системной работы с населением, активистами и экспертами Экодвижения.

В ходе мероприятия отмечалась важность активного участия членов Экологического движения Узбекистана в практической реализации Государственной программы "Год здорового ребенка". Они намерены содействовать созданию благоприятной окружающей среды, особенно в экологически неблагополучных районах страны.

На пресс-конференции говорилось и о Дне заповедников и национальных парков, отмечаемом 11 января. Общеизвестно, что большую роль в сохранении биологического разнообразия и памятников культурного наследия играют охраняемые природные территории. В принятых Кабинетом Министров Национальной стратегии и Плане действий по сохранению биологического разнообразия в Республике Узбекистан предусмотрен ряд мер, направленных на развитие охраняемых природных территорий и устранение проблем в данной сфере.

По статистике 1995 года общая площадь охраняемых природных территорий Узбекистана составляет всего 2 процента от всей территории. В настоящее время поставлена задача увеличить эту площадь до 10 процентов. В Узбекистане действуют 8 государственных заповедников (Чаткальский, Зааминский, Нуратинский, Гиссарский, Китабский, Сурханский, Зарафшанский, Кызылкумский), 2 национальных природных парка (Угам-Чаткальский и Зааминский национальные природные парки), 1 государственный биосферный резерват (Нижне-Амударьинский биосферный резерват), 12 заказников, 7 государственных природных памятников и 3 природных питомника (экоцентр "Джейран" и 2 питомника в Бухарской и Навоийской областях).

На пресс-конференции были даны ответы на все вопросы журналистов.

УЗИНФОРМ

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