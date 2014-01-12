На Алмалыкском ГМК подвели итоги деятельности за 2013 год

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 января. /УЗИНФОРМ/. 10 января на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате состоялось еженедельное совещание под председательством генерального директора Александра Фарманова с участием руководства комбината, первых руководителей подразделений, начальников отделов управления и главных специалистов, посвященное подведению итогов деятельности АГМК в минувшем году и определению задач на наступивший год.

Как сообщает пресс-служба АГМК, А.Фарманов отметил, что практически все подразделения отработали нормально и справились со своими обязательствами. Товарной продукции в действующих ценах выпущено на 100,7 процента, в сопоставимых ценах – на 100,8 процента. Темп роста по этому показателю составил 101,0%.

Горняки рудоуправления "Кальмакыр" обеспечили добычу медной руды на 101,8%, темп роста составил 107,5%, план по вскрыше медной выполнен по итогам года на 113,3%. Переработка медного сырья осуществлена на 100,7%, темп роста – 107,4%. Выполнены показатели по содержанию меди в концентрате, производству меди черновой (102,9%), меди анодной (102,8%) и меди катодной (102,8%).

Со всеми своими показателями по итогам года справился коллектив научно-производственного центра "Геология цветных металлов". Заметно подтянулось рудоуправление "Хандиза", достигнув значительных темпов роста по добыче и переработке сырья.

Плановые задания выполнены и перевыполнены золотодобывающими предприятиями. Так, выполнение плана по добыче золотосодержащей руды составило 106,6 процента, по ее переработке – 106,2 процента, в плане и содержание металлов в концентрате.

Производство медного купороса составило 119,7 процента, эмальпровода – 105,0 процента. Товаров народного потребления в действующих ценах с НДС произведено на 104,6 процента, план по оказанию платных услуг населению в действующих ценах выполнен на 106,4 процента.

В ходе совещания также были рассмотрены вопросы промышленной безопасности и охраны труда, повышения объемов добычи руды и ее переработки, расширения треста "Олмаликметаллургкурилиш" и ряд других.

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