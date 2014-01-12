В Узбекистане продлены меры по стимулированию развития логистического центра "Навои"

ТАШКЕНТ, 12 января. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане принято Постановление Президента от 25 декабря 2013 года № ПП-2099 "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2014 год", в соответствии с которым продлено на 5 лет (до 1 января 2019 года) действие ряда льгот для сторон, реализующих проект по созданию на базе аэропорта города Навои международного интермодального центра логистики.

Как сообщает пресс-служба Государственного налогового комитета Узбекистана, в частности, авиакомпания "Кореан Эйр" освобождена от уплаты таможенных платежей за товары и оборудование, импортируемые в Республику для управления аэропортом города Навои. Также корейская авиакомпания получила освобождение от налога на прибыль по доходам, полученным на территории Республики, а ее персонал, направленный для постоянной работы в Узбекистан, получил освобождение от налога на доходы физических лиц.

Кроме того, аэропорт города Навои был освобожден от уплаты таможенных платежей за товары, ввозимые для собственных нужд по развитию аэропорта и созданию на его базе международного интермодального центра логистики, а также единого социального платежа в части заработной платы персонала авиакомпании "Кореан Эйр", работающего в Республике.

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