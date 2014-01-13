



Обсуждены актуальные вопросы узбекско-пакистанских отношений



ТАШКЕНТ, 13 января. /УЗИНФОРМ/. 13 января Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Узбекистане Риаз Хуссаин Бухари посетил Министерство иностранных дел Узбекистана. В ходе состоявшейся встречи стороны обсудили практические аспекты развития межгосударственного сотрудничества. Отдельным пунктом обсуждения стала ситуация с вынужденной из-за непогоды в аэропорту назначения посадкой в Лахоре (Пакистан) самолета Национальной авиакомпании "Узбекистан хаво йуллари", выполнявшего рейс по маршруту Ташкент – Амритсар. На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи