В Ташкенте была представлена "Рождественская оратория"

ТАШКЕНТ, 13 января. /УЗИНФОРМ/. 10 января в государственной консерватории Узбекистана состоялась премьера "Рождественской оратории" , организованная Ташкентской и Среднеазиатской Епархией Русской Православной Церкви.

В мероприятии приняли участие глава Среднеазиатского митрополичьего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, руководители митрополичьих округов РПЦ в Кыргызстане и Таджикистане, представители Комитета по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан, аккредитованных в стране дипломатических миссий зарубежных государств, а также прихожане Ташкентской и Среднеазиатской Епархии.

"Рождественская оратория" была написана митрополитом Иларионом (Алфеевым) с использованием православных богослужебных текстов, посвященных праздникам Благовещения Пресвятой Богородицы, Рождества Христова и Сретения Господня.

Исполнителями оратории митрополита Илариона стали:

заслуженный коллектив Национального симфонического оркестра Республики Узбекистан под руководством дирижера Народного артиста Узбекистана, профессора Захида Хакназарова;

художественный руководитель Народный артист Узбекистана Исмаил Джалилов;

Государственная академическая хоровая капелла Узбекистана – художественный руководитель и главный дирижер заслуженный артист Республики Узбекистан Дмитрий Жданов;

хор государственного театр-студии при Государственной консерватории Узбекистана – руководитель Юлдуз Хуснутдинова, хормейстер доцент Севара Кадырова, концертмейстер Оксана Григорьева.

В число солистов вошли Кирилл Борчанинов, солист ГАБТ им. А. Навои; лауреат международных конкурсов вокалистов Барно Исматуллаева, сопрано; Кирилл Чахлов; солист хоровой капеллы Марк Шаильясов, регент Свято-Успенского кафедрального собора города Ташкента.

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