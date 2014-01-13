Обсуждены перспективы развития юридического сотрудничества между Узбекистаном и Францией

ТАШКЕНТ, 13 января. /УЗИНФОРМ/. 10 января Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики Жак-Анри Эльс провел встречу с министром юстиции Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым, которая была посвящена обсуждению вопросов развития межгосударственного сотрудничества в правовой сфере.

Как сообщает пресс-служба французского посольства, в ходе встречи стороны подтвердили многогранность двустороннего юридического сотрудничества (регулярные двусторонние визиты специалистов), а также сотрудничества на европейском уровне (участие двух магистратов из Франции в проекте ЕС по содействию судебно-правовым реформам в Узбекистане). Особое внимание было уделено обмену опытом в области прав человека.

Юридическое сотрудничество также включает в себя и академическое направление. Так, планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Ташкентским государственным юридическим университетом и французским университетом.

На встрече также были рассмотрены перспективы юридического сотрудничества, которое получит развитие в связи с визитом во Францию с 14 по 21 января делегации во главе с председателем Верховного суда Узбекистана Буриташем Мустафаевым.

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