Президент Узбекистана поздравил военнослужащих

ТАШКЕНТ, 13 января. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Ислам Каримов обратился к военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов Республики с поздравлениями по случаю отмечаемого 14 января в Узбекистане Дня защитников Родины и 22-летия со дня образования Вооруженных Сил страны.

В поздравлении, в частности, говорится:

Уважаемые солдаты и сержанты, офицеры и генералы, ветераны Вооруженных Сил, дорогие соотечественники!

Мне доставляет огромное удовольствие от всей души поздравить вас с важнейшим знаменательным событием в жизни нашей страны – Днем защитников Родины и 22-летием со дня образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан.

За последние годы в Узбекистане проведена глубокая по содержанию и значительная по своим масштабам системная и поэтапная работа по формированию мобильной, хорошо оснащенной современным вооружением и техникой национальной армии, отвечающей самым высоким требованиям и стандартам, способной эффективно и надежно обеспечить безопасность и территориальную целостность страны, защитить мирную и спокойную жизнь нашего народа.

Особое внимание уделялось коренному пересмотру организационно-штатной структуры, а также созданию, с учетом особенностей возможного театра военных действий, современной и эффективной системы оперативно-стратегического управления Вооруженными Силами, совершенствованию взаимодействия родов войск, оснащению их современной техникой и вооружением, изменению содержания боевой и учебной подготовки, существенному улучшению социальной поддержки военнослужащих.

С учетом быстроменяющейся и неоднозначной военно-политической обстановки и возможного осложнения ситуации в регионе значительно возросли боевые возможности, огневая мощь, мобильность и управляемость частей и подразделений Вооруженных Сил.

Вместе с тем растущий радикализм, конфликты и противостояния, происходящие в современном мире и ближайшем нашем окружении, продолжающаяся война в Афганистане и неопределенность в ее решении, активизация терроризма и религиозного экстремизма, расширение масштабов агрессивного наркотрафика, возрастающие угрозы в непосредственной близости от наших границ – все это не может не вызывать у нас глубокого чувства озабоченности и тревоги.

Серьезным испытанием для всех стран Центральноазиатского региона может явиться предстоящий вывод миротворческих сил АЙСАФ из Афганистана, который может привести к еще большей напряженности на наших южных границах и сопредельных территориях.

Все эти непростые и непредсказуемые процессы сегодня требуют от всех нас поддержания высокой бдительности и постоянной готовности к упреждающим решительным действиям по предотвращению попыток спровоцировать напряженность на наших границах, обеспечения способности Вооруженных Сил дать своевременный и достойный отпор любым агрессивным действиям, направленным против нашей страны.

В этой связи считаю необходимым в складывающейся достаточно сложной ситуации продолжить дальнейшее реформирование и укрепление оборонной мощи нашей армии, ее боевого потенциала и готовности к защите суверенитета страны, охране границы и мирной жизни ее граждан.

Главной задачей Вооруженных Сил, Министерства обороны, Генерального штаба и штабов военных округов считать проведение глубокого, целенаправленного и системного анализа и прогнозирования быстроменяющейся обстановки на сопредельных территориях и в регионе в целом, обеспечение своевременного выявления вероятных рисков, связанных с возможной активизацией деятельности террористических и экстремистских сил, способных серьезно осложнить ситуацию на наших границах.

Важно на этой основе продолжить совершенствование системы построения обороны страны с учетом особенностей каждого операционного направления, обратив при этом особое внимание на реализацию действенных мер по обеспечению постоянной готовности подразделений военных округов и пограничных войск к проведению ими скоординированных совместных боевых операций по упреждению возникающих угроз безопасности страны, в первую очередь в приграничных зонах. В этих условиях решающую роль должны играть всесторонняя взаимозаменяемость и высокий уровень взаимодействия подразделений, привлекаемых к защите и охране государственной границы, а также их совместная боевая подготовка.

Чрезвычайно важное значение приобретает критическая оценка командованием Вооруженных Сил и военных округов действующей системы учебной и боевой подготовки войск, которая должна адекватно отвечать реально складывающейся военно-политической обстановке в регионе в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Необходимо обратить особое внимание на отработку различных моделей и вариантов взаимодействия пограничных войск и частей Министерства обороны, вертолетно-штурмовых и специальных подразделений, других видов войск, привлекаемых к совместным действиям, с учетом подробного изучения накопленного опыта зарубежных стран.

Основной нашей задачей должна оставаться полная и своевременная реализация принятых планов и программ по оснащению частей и подразделений современными видами вооружения и военной техники, позволяющими значительно повысить их боевые возможности.

Необходимо наращивать усилия в работе по развитию отечественной производственной и ремонтной базы для поддержания боевой готовности, а также создания совместных предприятий по выпуску новых и модернизации имеющихся образцов вооружения и военной техники.

Дальнейшего совершенствования требует всесторонняя подготовка боевых взводов и групп, имея в виду возрастающие требования к командирам этих подразделений и профессиональной подготовке всего личного состава.

В подготовке взводов и групп следует уделять серьезное внимание привитию командному составу твердых навыков по всесторонней оценке и анализу обстановки, принятию нестандартных решений, умелому управлению подразделениями при выполнении самостоятельных боевых задач, овладению личным составом смежными специальностями, новой техникой и вооружением с целью обеспечения взаимозаменяемости специалистов и высокой слаженности подразделений.

В связи с этим решающее значение приобретает вопрос эффективной подготовки широко эрудированных и современно мыслящих, интеллектуально развитых военных кадров, обладающих высокими профессиональными и духовно-нравственными качествами, способных в современных условиях скоротечного боя эффективно выполнять поставленные перед ними задачи.

Важно продолжить и углубить начатую нами работу по укреплению подготовки сержантского корпуса.

Необходимо реализовать комплекс мер по дальнейшему развитию единой многоуровневой системы подготовки младших командиров, предусматривающей всестороннее обновление деятельности школ подготовки сержантов в соответствии с новыми современными требованиями. Профессионально подготовленный сержантский состав не на словах, а на деле должен стать опорой и стержнем нашей армии, от которого во многом зависит морально-психологическая и нравственная обстановка в каждом воинском коллективе.

Неослабное внимание также должно быть уделено решению вопросов социальной защиты военнослужащих и членов их семей, полной реализации принятых государственных программ по обеспечению их комфортабельным жильем, современными социально-бытовыми условиями, качественным медицинским обслуживанием, предусмотрев при этом дальнейшее увеличение выделяемых для этих целей бюджетных средств.

Дорогие друзья!

Нет сегодня необходимости особо подчеркивать роль и место допризывной подготовки будущих солдат и офицеров нашей армии, их осмысленный выбор будущей своей нелегкой профессии.

Важное значение в этой связи приобретает активизация работы по организации и проведению в образовательных учреждениях, трудовых коллективах и махаллях с привлечением широких слоев населения, в том числе военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил, мероприятий военно-патриотической направленности, повышению у будущих воинов эрудиции, знаний нашей истории и физической закалки. Активно использовать возможности СМИ и национального сегмента сети Интернет для информирования граждан о военной службе, подготовке военных кадров и ходе проводимых в армии масштабных реформ. Избегая при этом формализма и поверхностного подхода, воспитывать в нашей молодежи глубокие чувства любви к Родине, гордости за ее Вооруженные Силы и уважение к воинской службе.

Особую роль в реализации этих насущных и долгосрочных задач призваны играть Общественный совет при Министерстве обороны, представители широкой общественности, культуры, искусства и спорта.

Уважаемые соотечественники!

В этот особый и знаменательный для всех нас день 22-й годовщины образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан еще раз сердечно поздравляю всех вас, весь народ Узбекистана с Днем защитников Родины.

Пользуясь этой возможностью, выражаю искреннюю благодарность всем военнослужащим – рядовым и сержантам, офицерам и генералам, всем, кто сегодня несет нелегкую воинскую службу, неустанно выполняет свой почетный и ответственный воинский долг.

Желаю вам крепкого здоровья, больших успехов, сил и энергии на благо служения Отчизне, счастья, процветания и благополучия вашим семьям, удач в новом, 2014 году!

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