В Узбекистане введена новая система оценки степени интерактивности госорганизаций

ТАШКЕНТ, 13 января. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане вводится новая система рейтинговой оценки состояния внедрения информационно-коммуникационных технологий в государственных организациях, которая предусматривает принятие ряда требований к органам государственного и хозяйственного управления страны, а также хокимиятам по организации их веб-сайтов, предоставлению интерактивных государственных услуг, доступу к ведомственным информационным системам и ресурсам, а также обеспечению информационной безопасности.

Новая система вводится в соответствии с постановлениес Кабинета Министров № 355 "О мерах по внедрению системы оценки состояния развития информационно-коммуникационных технологий в Республике Узбекистан" от 31 декабря 2013 года, которым утверждена структура рейтинговой оценки состояния внедрения информационно-коммуникационных технологий в государственных организациях, схема проведения рейтинговой оценки, а также новые требования к официальным веб-сайтам органов государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах.

Данное правительственное решение ставит целью повышение открытости деятельности государственных организаций, создание дополнительных удобств для населения и субъектов предпринимательства, а также дальнейшее развитие внедрения информационно-коммуникационных технологий в государственных органах и всех сферах жизни страны.

Как сообщает пресс-служба Госкомсвязи, утверждаемая система рейтинговой оценки внедрения ИКТ устанавливает новые, более жесткие требования к официальному веб-сайту, предоставлению интерактивных государственных услуг, ведомственным информационным системам и ресурсам, а также обеспечению информационной безопасности.

В частности, основными элементами, на которые обращается внимание в новой системе оценки, является наличие и доступность веб-сайта, соответствие официального веб-сайта требованиям законодательства, а также качество оказания интерактивных государственных услуг и рассмотрения обращений физических и юридических лиц, поступающих через Единый портал интерактивных государственных услуг.

Органам государственного и хозяйственного управления, а также хокимиятам поручено в срок до 1 марта 2014 года обеспечить приведение своих официальных веб-сайтов в соответствие с новыми требованиями к официальным веб-сайтам.

Новые требования предусматривают необходимость создания отдельного раздела интерактивных государственных услуг, публикации перечня оказываемых государственных услуг.

Государственным организациям также поручено создать мобильные версии своих веб-сайтов, внедрить дополнительные удобства для лиц с ограниченными возможностями, а также инструменты изучения общественного мнения, такие, как онлайн-опросы, блоги и форумы.

Для отдельных видов государственных организаций (хокимияты, органы хозяйственного управления и т.д.) приведены дополнительные требования к функциям, обязательным для внедрения на официальных веб-сайтах.

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