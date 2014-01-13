В Ташкенте проходят сборы по борьбе и дзюдо

ТАШКЕНТ, 13 января. /УЗИНФОРМ/. С первых дней года в Ташкенте на базе Специализированной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе проходят общие тренировки молодежных сборных команд Узбекистана и Азербайджана в рамках совместного учебно-тренировочного сбора, для участия в котором в Республику прибыли 12 борцов вольного стиля из дружественной страны.

Учебно-тренировочный сбор, который продлится до 20 января, проходит при поддержке Ассоциации борьбы Узбекистана. В ходе сборов спортсмены проводят время в поединках, оттачивая свое мастерство и готовясь к ближайшим международным и внутренним турнирам.

Почти одновременно с борцами учебно-тренировочные сборы стартовали и в столичном центре дзюдо, где собрались более 50 дзюдоистов из Казахстана, Кыргызстана и порядка 50 узбекских мастеров, которые готовятся к важным турнирам нынешнего спортивного сезона, ближайший из них, турнир из серии Большого Шлема, стартует в Париже уже в феврале.

Международный учебно-тренировочный сбор дзюдоистов продлится до 17 января.

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