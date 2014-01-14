Узбекистан и Япония обсудили график предстоящих контактов

ТАШКЕНТ, 14 января. /УЗИНФОРМ/. 14 января в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии Фумихико Като, которая была посвящена обсуждению графика предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях.

Отдельно стороны обсудили рабочие вопросы, касающиеся начинающегося 14 января визита в Узбекистан делегации Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии во главе с заместителем министра, депутатом Палаты представителей Парламента Йоко Камикавой, сообщает пресс-служба МИД.

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