Узбекистан и Малайзия обсудили перспективы развития сотрудничества

ТАШКЕНТ, 14 января. /УЗИНФОРМ/. 14 января в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Малайзии, дуайеном дипломатического корпуса в Ташкенте Абдулом Азизом бин Харуном.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-малазийского диалога в политической, торгово-экономической и других сферах, график предстоящих двусторонних контактов, состоялся обмен мнениями по некоторым международным и региональным проблемам.

На встрече также рассмотрены отдельные вопросы, относящиеся к деятельности дипкорпуса в Узбекистане, сообщает МИД Узбекистана.

Напомним, что Абдул Азиз бин Харун стал дуайеном (старшим дипломатом) всего зарубежного дипломатического корпуса в Узбекистане после того, как прежний дуайен, посол Латвии Игорс Апокинс завершил свои полномочия в стране.

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