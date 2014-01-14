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Налоговый комитет Узбекистана обнародовал основные направления налоговой политики на 2014 год
14.01.2014 11:39

ТАШКЕНТ, 14 января. /УЗИНФОРМ/. 13 января в НВК "Узэкспоцентр" стартовал 5-дневный семинар по разъяснению основных направлений налоговой политики Узбекистана на 2014 год, организованный Государственным налоговым комитетом Республики совместно с Министерством финансов и Генеральной прокуратурой, на котором руководители и бухгалтеры предприятий страны получили ответы касательно нововведений в налоговой сфере непосредственно от руководства комитета.

В семинаре принимают участие представители Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса, Министерства финансов, Генеральной прокуратуры, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и других уполномоченных министерств и ведомств.

Как сообщалось на семинаре, в конце 2013 года с целью открытия широких возможностей для создания благоприятных условий в сфере предпринимательской деятельности, улучшения деловой среды, а также для поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане был принят ряд важных законодательных актов, касающихся основных направлений налоговой и бюджетной политики.

Как сообщает пресс-служба налогового комитета, в частности, 25 декабря 2013 года принято постановление Президента Республики Узбекистан "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2014 год".

Минимальная ставка налога на доходы физических лиц снижена с 8 до 7,5 процентов. Ставки фиксированного налога, взимаемого с индивидуальных предпринимателей, сохранены на уровне 2013 года, при этом ставка фиксированного налога с индивидуальных предпринимателей по розничной торговле газетами, журналами и книжной продукцией в прочих населенных пунктах (в том числе в сельской местности) снижена с 2 до 0,5 размера минимальной заработной платы.

При этом было отмечено, что сохранен порядок, в соответствии с которым всем категориям плательщиков фиксированного налога ставки фиксированного налога определяются исходя из минимальной заработной платы, установленной на начало года, на 1 января 2014 года (96 105 сумов), и не пересматриваются в течение года при изменении размера минимальной заработной платы.

Также, начиная с текущего года, были внесены изменения в порядок сдачи физическими лицами имущества в аренду и установлены минимальные ставки арендной платы.

В частности, при сдаче физическими лицами в аренду жилого помещения, установлена минимальная арендная плата за 1 кв. метр общей площади в городе Ташкенте – 3000 сумов, в г. Нукусе и городах областного подчинения – 2000 сумов, в других населенных пунктах – 1000 сумов.

Был введен такой же порядок для нежилых помещений, а именно за 1 кв. метр общей площади в городе Ташкенте – 6000 сумов, в г. Нукусе и городах областного подчинения – 4000 сумов, в других населенных пунктах – 2000 сумов.

Минимальная ставка арендной платы за автомобильный транспорт, а именно – за легковой автомобиль (автотранспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров, багажа и имеющее не более 8 мест для посадки, не считая места водителя), установлена в размере 220 000 сумов за 1 автотранспортное средство, а за микроавтобусы, автобусы и грузовые автомобили – 430 000 сумов за одно автотранспортное средство.

С нынешнего года ставка налога на прибыль юридических лиц снижена с 9 до 8 процентов. Для микрофирм и малых предприятий сохранены действующие в 2013 году ставки по единому налоговому платежу. Для данной категории субъектов предпринимательства отменена обязательная ежегодная переоценка основных средств и теперь она будет проводиться 1 раз в 3 года.

Предприятия сферы услуг (за исключением коммерческих банков) уплачивают налог на прибыль или единый налоговый платеж от объема оказанных услуг, оплаченных с применением пластиковых карт, по ставке, сниженной на 5 процентов против действующей.

В целях оказания государственной поддержки хозяйствующим субъектам в их развитии, в соответствии с принятыми в 2013 году документами, в частности с Указом Президента "О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Узбекистан" от 26 декабря 2013 года, продлены сроки действия налоговых льгот надомникам, индивидуальным и семейным предпринимателям.

В частности:

  • до 1 января 2017 года продлен срок действия налоговой льготы по уплате фиксированного налога индивидуальными предпринимателями и семейными предприятиями, занятыми индивидуальной трудовой деятельностью по производству в домашних условиях изделий художественных промыслов и прикладного искусства, предоставленной Указом Президента Республики Узбекистан от 30 марта 2010 года № УП-4210 "О дальнейшей поддержке развития народных художественных промыслов и прикладного искусства,
  • до 1 января 2019 года от уплаты единого социального платежа от фонда оплаты труда в размере средств, выплачиваемых надомникам в соответствии с трудовым договором, освобождены предприятия, размещающие заказы на производство товаров (работ и услуг) у надомников. Льгота была предоставлена на основании Указа Президента Республики Узбекистан от 5 января 2006 года № УП-3706 "О мерах по стимулированию расширения кооперации между крупными промышленными предприятиями и производством услуг на базе развития надомного труда".

Кроме того, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 25 декабря 2013 года № ЗРУ–359 "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2014 год" Налоговый кодекс был дополнен Разделом XVI1 "Обязательные отчисления во внебюджетный фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений". Были внесены изменения и дополнения в ряд статей.

Вводимая новая статья 155 в Налоговый кодекс и связанные с ней изменения и дополнения в других статьях кодекса предусматривают порядок налогообложения доходов нерезидентов Республики Узбекистан, полученных от реализации имущества, и предоставление права самостоятельного применения нормы международного договора по дивидендам, процентам и роялти.

Дополнения, внесенные в статьи 312, 316, 349, 363, а также нормы, внесенные новой статьей 325 Налогового кодекса, предусматривают снижение налоговой нагрузки для сельскохозяйственных товаропроизводителей – плательщиков единого земельного налога, за счет отмены обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а также упрощения налогообложения доходов от деятельности, не связанной с производством сельскохозяйственной продукции.

На семинаре были даны разъяснения по изменениям и дополнениям, внесенным в Налоговый кодекс, ответы на вопросы интересующие участников семинара-выставки.

В рамках мероприятия предприятиям, своевременно и в полном объеме выполняющим свои налоговые обязательства, были вручены грамоты Государственного налогового комитета.

В частности, НАК "Узбекистон хаво йуллари" получила почетную грамоту как "Образцовый налогоплательщик, который внес вклад в развитие экономики Республики Узбекистан".

УЗИНФОРМ

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