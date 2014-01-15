Обсуждены направления узбекско-американского сотрудничества в новом году

Обсуждены направления узбекско-американского сотрудничества в новом году15.01.2014 18:20
ТАШКЕНТ, 15 января. /УЗИНФОРМ/. 15 января в Министерстве иностранных дел Узбекистан прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом США Джорджем Кролом.
В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями относительно перспектив развития узбекско-американского сотрудничества в начавшемся году.
На встрече также был рассмотрен график предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях, обсуждены практические вопросы проведения первого заседания Совместной комиссии по научно-техническому сотрудничеству, сообщает МИД Узбекистана.
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