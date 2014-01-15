



Обсуждены направления узбекско-американского сотрудничества в новом году



ТАШКЕНТ, 15 января. /УЗИНФОРМ/. 15 января в Министерстве иностранных дел Узбекистан прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом США Джорджем Кролом. В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями относительно перспектив развития узбекско-американского сотрудничества в начавшемся году. На встрече также был рассмотрен график предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях, обсуждены практические вопросы проведения первого заседания Совместной комиссии по научно-техническому сотрудничеству, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи